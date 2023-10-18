***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.10.2023 12:01
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207408
BIST
'
12:167.977
En Düşük
|Değişim
|: -1,70%
|| -137,80
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:1628,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0774
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:1629,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0867
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:161.746,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 17,96
|Açılış
|: 1.746,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:16
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|169.983.623
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.025.464
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.745.095
|% 9,95
|
|DITAS
|20,78
|15.142.426
|% -46,69
|
|ADEL
|460,40
|40.403.474
|% -6,99
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,60
|121.229.943
|% -5,98
|
|THYAO
|220,00
|2.477.538.272
|% -2,27
|
|BRSAN
|926,60
|2.421.041.996
|% -5,79
|
|TUPRS
|140,40
|1.649.059.597
|% -2,77
|
|ENJSA
|55,40
|1.222.857.665
|% 0,18
|
|ASELS
|40,94
|1.107.740.930
|% 0,05
|
|ZOREN
|6,09
|813.080.792
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,45
|620.686.597
|% -2,36
|
|IHLAS
|1,13
|86.713.687
|% -2,59
|
|KATMR
|2,76
|205.863.360
|% -1,43
|
|GSRAY
|8,53
|517.737.889
|% 0,71
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0060
|28,0117
|% 0,28
|
|Euro
|29,6519
|29,6676
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,0773
|34,2482
|% 0,36
|
|Frank
|31,0492
|31,2363
|% 0,39
|
|Riyal
|7,4443
|7,4816
|% 0,18
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|15,90
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.746
|17,32
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.783
|11.861
|90,00
|
|Yarım
|5.909
|5.953
|45,00
|
|Çeyrek
|2.946
|2.977
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,84
|20,86
|0,35
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|2,01
|