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***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

15.11.2023 10:14
***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçe


***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218014


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZINV 40,70 6.791.974 % 10,00  
MARBL 19,39 39.480.037 % 9,98  
REEDR 27,68 1.583.691.133 % 9,93  
BASCM 11,86 583.322 % 9,92  
UMPAS 8,79 240.143 % 9,87  
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12:23 Alış Satış %  
Dolar 28,6651 28,6715 % 0,14  
Euro 31,1150 31,1457 % -0,13  
Sterlin 35,6094 35,7880 % -0,20  
Frank 32,1190 32,3125 % 0,08  
Riyal 7,6208 7,6590 % 0,14  
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12:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,30 23,34 % 0,66  
Platin 890,72 892,44 % 0,66  
Paladyum 1.027,77 1.030,66 % 0,66  
Brent Pet. 82,09 82,09 % 0,66  
Altın Ons 1.971,61 1.971,93 % 0,66  
Seans Raporu 12:23
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