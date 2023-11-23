***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.11.2023 10:50
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219514
BIST
'
12:428.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 50,56
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.040
12:4228,8305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0207
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7472
12:4231,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1234
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,3413
12:421.847,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.847,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler12:40
|SAMAT
|29,48
|126.397.575
|% 10,00
|
|SNPAM
|190,60
|8.314.734
|% 9,98
|
|NATEN
|413,50
|248.280.757
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|67.790.824
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|101.190.701
|% 9,95
|
|DAPGM
|62,20
|13.363.359
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,50
|430.823
|% -7,00
|
|METUR
|12,84
|8.795.169
|% -6,69
|
|MIPAZ
|45,88
|91.728.805
|% -5,67
|
|KUVVA
|56,00
|679.392
|% -5,33
|
|THYAO
|265,75
|6.829.379.294
|% 1,43
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|TUPRS
|155,70
|1.485.488.160
|% 0,06
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|ASTOR
|116,60
|1.388.600.801
|% 1,30
|
|YKBNK
|17,43
|1.379.771.201
|% 1,51
|
|ZOREN
|5,06
|398.490.588
|% 0,20
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|EKGYO
|7,55
|449.581.226
|% -0,13
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7219
|28,9072
|% 0,19
|
|Euro
|31,5364
|31,5545
|% 0,39
|
|Sterlin
|36,0781
|36,2591
|% 0,38
|
|Frank
|32,5299
|32,7259
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6661
|7,7045
|% -0,04
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,65
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|922,20
|924,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,98
|1.057,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,77
|80,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,97
|1.994,21
|% 0,66
|