***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.11.2023 10:35
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219792
BIST
'
12:457.894
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,35
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4528,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0535
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4531,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:451.851,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.851,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:43
|ECZYT
|324,50
|539.402.197
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.656.656
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.511.754
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|77.863.906
|% 9,97
|
|BINHO
|201,10
|27.376.145
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.285.382
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|RODRG
|63,25
|8.018.727
|% -6,57
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|THYAO
|262,25
|3.322.161.279
|% 0,58
|
|TUPRS
|150,40
|1.605.841.853
|% 0,33
|
|EREGL
|39,74
|1.179.631.315
|% 1,02
|
|AKBNK
|31,40
|1.064.675.260
|% -0,19
|
|ISCTR
|20,96
|1.045.474.319
|% -0,85
|
|IHLAS
|1,28
|100.132.976
|% -3,76
|
|EKGYO
|7,33
|533.562.959
|% 0,96
|
|YKBNK
|17,57
|966.300.332
|% -0,11
|
|ISCTR
|20,96
|1.045.474.319
|% -0,85
|
|ZOREN
|4,95
|212.635.288
|% -0,40
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8724
|28,8810
|% 0,19
|
|Euro
|31,4992
|31,5100
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,1411
|36,3224
|% 0,42
|
|Frank
|32,5293
|32,7253
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6797
|7,7182
|% 0,33
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,73
|% 0,66
|
|Platin
|922,07
|923,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,55
|1.061,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,38
|81,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,35
|1.994,64
|% 0,66
|