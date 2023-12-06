***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.12.2023 10:28
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222590
BIST
'
12:298.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -28,60
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.028
En Yüksek
8.112
12:2928,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0628
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:2931,2666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0521
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:291.881,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.881,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:27
|ALCAR
|1.387,00
|293.353.302
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.110.176
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.335.378
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|SMART
|48,70
|72.242.001
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.138.760
|% -9,95
|
|DAPGM
|32,16
|358.382.106
|% -9,92
|
|LIDER
|149,00
|236.718.071
|% -9,04
|
|SAFKR
|31,52
|38.629.404
|% -7,84
|
|BTCIM
|167,10
|236.698.233
|% -6,12
|
|ISCTR
|22,94
|3.442.546.509
|% 2,41
|
|THYAO
|257,25
|2.418.913.420
|% -0,68
|
|AKBNK
|37,18
|2.391.011.785
|% 1,70
|
|YKBNK
|20,58
|2.155.911.089
|% 1,48
|
|BINHO
|359,00
|2.004.175.150
|% 3,38
|
|ISCTR
|22,94
|3.442.546.509
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,48
|839.792.596
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|2.155.911.089
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,23
|94.989.338
|% 0,82
|
|AKBNK
|37,18
|2.391.011.785
|% 1,70
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9249
|28,9538
|% 0,25
|
|Euro
|31,2549
|31,2704
|% 0,18
|
|Sterlin
|36,3682
|36,5506
|% 0,30
|
|Frank
|32,9503
|33,1488
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6926
|7,7312
|% 0,21
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
|