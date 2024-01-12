***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.01.2024 10:46
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238809
BIST
'
13:177.840
En Düşük
|Değişim
|: -0,70%
|| -55,58
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:1730,0966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1089
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:1732,9894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0400
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:171.972,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,88
|Açılış
|: 1.972,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:16
|OZSUB
|27,50
|58.015.409
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|125.955.382
|% 9,97
|
|PKENT
|242,80
|123.704.813
|% 9,96
|
|CATES
|55,75
|647.651.550
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.542.895
|% 9,93
|
|BEGYO
|4,41
|432.273.269
|% -9,82
|
|KERVN
|0,91
|308.379
|% -7,14
|
|KRSTL
|12,44
|102.932.287
|% -6,82
|
|DIRIT
|11,11
|291.026
|% -6,64
|
|KRGYO
|37,16
|47.078.400
|% -6,16
|
|AKBNK
|41,70
|3.509.449.917
|% 1,41
|
|YKBNK
|22,34
|3.254.327.991
|% -4,12
|
|THYAO
|243,40
|2.563.665.171
|% -1,34
|
|GUBRF
|146,20
|2.356.458.737
|% 3,61
|
|ISCTR
|25,20
|2.284.042.072
|% -2,02
|
|YKBNK
|22,34
|3.254.327.991
|% -4,12
|
|ISCTR
|25,20
|2.284.042.072
|% -2,02
|
|BEGYO
|4,41
|432.273.269
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,70
|3.509.449.917
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,09
|547.501.405
|% -0,98
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0914
|30,0983
|% 0,37
|
|Euro
|32,9787
|32,9882
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,2537
|38,4455
|% 0,27
|
|Frank
|35,1059
|35,3173
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9995
|8,0396
|% 0,32
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|926,07
|927,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,85
|998,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,59
|79,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,10
|2.039,45
|% 0,66
|