***APBDL* *APLIB* *APX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***APBDL******APLIB******APX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [APBDL, APX30, APLIB]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu APBDL.F işlem koduyla 11/09/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). APBDL.F Baz Fiyat: 20,49 TL Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu APX30.F işlem koduyla 11/09/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). APX30.F Baz Fiyat: 20,64 TL Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu APLIB.F işlem koduyla 11/09/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). APLIB.F Baz Fiyat: 22,03 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193578BIST