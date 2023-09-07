***APBDL* *APLIB* *APX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.09.2023 18:01
***APBDL******APLIB******APX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APLIB, APBDL]
Türkçe
Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
01/09/2023
İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun Unvanı
Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Borsa Yatırım Fonunun Kurucusu
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/09/2023
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu
Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APX30), Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APBDL), Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APLIB)
katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 11.09.2023 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değerleri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.
İlgili fonda 11.09.2023 tarihinden itibaren Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192748
BIST