***APBDL* *APLIB* *APX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması









***APBDL******APLIB******APX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [APX30, APLIB, APBDL]TürkçeBorsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi01/09/2023İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun UnvanıAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuBorsa Yatırım Fonunun KurucusuAk Portföy Yönetimi A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarıİşlem Görmeye Başlayacağı Tarih11/09/2023AçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğuAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APX30), Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APBDL), Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APLIB)katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 11.09.2023 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değerleri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.İlgili fonda 11.09.2023 tarihinden itibaren Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192748BIST