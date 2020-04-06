***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 18:13
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 29.859,77 % 0,0503 % 0,282794 % 562,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835409
BIST
12:3693.771
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.699,39
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:366,7625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0184
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:367,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0353
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:36359,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,45
|Açılış
|: 359,25
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|138.227.192
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.235.565
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.046
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|RALYH
|7,00
|965.666
|% -3,18
|
|SNGYO
|1,00
|230.723
|% -2,91
|
|GARAN
|7,96
|449.935.874
|% 2,58
|
|THYAO
|9,43
|406.142.413
|% 2,84
|
|ASELS
|24,08
|351.885.437
|% 1,60
|
|SASA
|9,69
|301.105.861
|% 4,64
|
|PGSUS
|39,70
|290.222.540
|% 8,41
|
|YKBNK
|1,91
|205.841.398
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|76.328.379
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|138.227.192
|% 10,00
|
|TSKB
|0,95
|53.744.963
|% 2,15
|
|GARAN
|7,96
|449.935.874
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2811
|8,3226
|% 0,23
|
|Frank
|6,9108
|6,9525
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7901
|1,7991
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-8,96
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,83
|33,83
|0,78
|
Seans Raporu
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12:47XU100
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, IZTAR, EKIZ, KERVN, TACTR, IDEAS