***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 16:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 109.449,01 % 0,004735 % 0,273809 % 5.782,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879965
BIST
15:591.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:597,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:599,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:59484,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,70
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:59
|VANGD
|11,11
|3.061.727
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.733.366
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.468.382
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.929.417
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|643.184
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.596.727
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.087.703.120
|% 1,82
|
|SISE
|6,75
|982.086.688
|% 0,90
|
|ASELS
|18,18
|891.362.732
|% -2,05
|
|TUPRS
|82,00
|813.912.188
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,35
|588.643.238
|% -4,00
|
|PETKM
|4,48
|1.087.703.120
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,15
|236.296.806
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,28
|232.314.630
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,69
|283.277.104
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|194.241.953
|% 3,64
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9393
|% 0,73
|
|Euro
|9,3195
|9,3275
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,2172
|10,2684
|% 0,61
|
|Frank
|8,6088
|8,6607
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,65
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|9,62
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|45,81
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|22,16
|
|Çeyrek
|773
|790
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,11
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|0,99
|
Seans Raporu
15:59
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