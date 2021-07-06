***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 11:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma ödenen Komisyeri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 38.815,32 % 0,001199 % 0,048398 % 4.037,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946824
BIST
14:261.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:268,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:2610,2791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0138
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:26503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,64
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:26
|SELVA
|6,49
|19.148.548
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.951.264
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.001.463
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.081.064
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,16
|6.055.465
|% -6,39
|
|GARAN
|8,68
|917.260.504
|% 0,46
|
|THYAO
|14,08
|424.628.201
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,30
|331.229.511
|% -0,09
|
|AKBNK
|5,45
|315.495.940
|% 0,18
|
|EREGL
|18,27
|313.224.650
|% 0,27
|
|GARAN
|8,68
|917.260.504
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,24
|209.737.032
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|131.630.879
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,31
|87.347.516
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,45
|315.495.940
|% 0,18
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6706
|8,6737
|% 0,11
|
|Euro
|10,2740
|10,2791
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9770
|12,0371
|% 0,11
|
|Frank
|9,3580
|9,4144
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|26,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,61
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,12
|77,12
|-0,04
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40MEPET
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560, 871 adet işlem
-
14:39MTRKS
Yüzde 5.72 oranında artışla 33.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 739 adet işlem
-
14:38RYSAS
Yüzde 5.21 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 941, 884 adet işlem
-
14:37TUREX
Yüzde 4.46 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 921 adet işlem
-
14:36EDATA
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 608, 832 adet işlem