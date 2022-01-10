***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 17:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 yılı 4. dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 295.102,07 % 0,016624 % 0,391054 % 2.352,33
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 205,27 % 0,042009 % 0,000272 % 0,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992001
BIST
17:242.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 32,98
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2413,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0590
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2415,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0503
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:24798,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,31
|Açılış
|: 798,62
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KRSTL
|4,18
|46.793.807
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|35.535.592
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.433.979
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.849.306
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.566.337
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.328.881
|% -9,87
|
|ELITE
|18,04
|253.509.308
|% -9,07
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|9,99
|4.496.443
|% -4,86
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,82
|3.551.111.894
|% 7,54
|
|GARAN
|11,82
|2.367.217.088
|% 0,60
|
|EREGL
|30,96
|1.794.803.996
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,81
|1.784.601.156
|% 1,81
|
|SISE
|15,16
|1.736.181.375
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,73
|1.250.685.819
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,43
|699.257.188
|% 3,85
|
|GARAN
|11,82
|2.367.217.088
|% 0,60
|
|KRDMD
|11,81
|1.784.601.156
|% 1,81
|
|THYAO
|26,82
|3.551.111.894
|% 7,54
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8455
|13,8522
|% 0,33
|
|Euro
|15,6430
|15,6718
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7113
|18,8052
|% -0,01
|
|Frank
|14,9040
|14,9938
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6820
|3,7004
|% 0,41
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,22
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37BURVA
Yüzde 6.78 oranında artışla 26.46 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 285 adet işlem
-
17:36KRTEK
Yüzde 5.59 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 491 adet işlem
-
17:34ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 609 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 58 artarak (% 1.56 ) 1, 856
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ATATP, DYOBY, ESCAR, DOBUR, CLEBI, YAPRK, INTEM, BRKSN, GEDZA