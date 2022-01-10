***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 17:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 yılı 4. dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 191.229,74 % 0,020635 % 0,525788 % 2.547,99
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 48,3 % 0,013125 % 0,000133 % 1,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992011
BIST
17:252.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2513,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0743
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2515,6857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0396
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:25798,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,38
|Açılış
|: 798,68
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRSTL
|4,18
|46.793.807
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|35.535.592
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.433.979
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.849.306
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.566.337
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.328.881
|% -9,87
|
|ELITE
|18,04
|253.509.308
|% -9,07
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|9,99
|4.496.443
|% -4,86
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,82
|3.551.111.894
|% 7,54
|
|GARAN
|11,82
|2.367.217.088
|% 0,60
|
|EREGL
|30,96
|1.794.803.996
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,81
|1.784.601.156
|% 1,81
|
|SISE
|15,16
|1.736.181.375
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,73
|1.250.685.819
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,43
|699.257.188
|% 3,85
|
|GARAN
|11,82
|2.367.217.088
|% 0,60
|
|KRDMD
|11,81
|1.784.601.156
|% 1,81
|
|THYAO
|26,82
|3.551.111.894
|% 7,54
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8462
|13,8660
|% 0,43
|
|Euro
|15,6545
|15,6755
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7191
|18,8130
|% 0,03
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% -0,45
|
|Riyal
|3,6820
|3,7005
|% 0,42
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|