***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 17:25
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 yılı 1. dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı
17:382.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,15
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:3814,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:3815,7985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1154
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:38925,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,31
|Açılış
|: 925,76
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ASUZU
|89,10
|68.535.242
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.176.112
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|155.111.517
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.687.641
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|94.040.952
|% 9,96
|
|ISGYO
|12,04
|8.738.584
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|28.452.320
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,20
|12.794.767
|% -6,40
|
|MIPAZ
|6,35
|16.548.143
|% -4,51
|
|THYAO
|37,32
|4.667.352.719
|% 0,92
|
|GARAN
|13,71
|2.864.171.471
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.687.641
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,20
|1.825.733.103
|% 2,34
|
|SISE
|17,45
|1.759.978.559
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.687.641
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|716.859.315
|% 9,47
|
|ODAS
|2,29
|833.410.425
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,13
|1.497.104.169
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,86
|1.013.636.518
|% 1,05
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6179
|14,6306
|% 0,25
|
|Euro
|15,7744
|15,7985
|% -0,73
|
|Sterlin
|19,0287
|19,1241
|% -0,29
|
|Frank
|15,4647
|15,5579
|% -0,54
|
|Riyal
|3,8891
|3,9086
|% 0,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-8,26
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,70
|
Seans Raporu
17:38
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17:53BRSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 753, 312 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 37 artarak (% 0.69 ) 2, 234
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, MMCAS, MANAS, EKGYO, HUNER, TSKB, ESCAR, IHAAS
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17:52
OZGYO, TRGYO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52
MIPAZ, OYLUM, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında