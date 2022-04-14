***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 17:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 yılı 1. dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 49.542,34 % 0,00085 % 0,019645 % 2.311,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020731
BIST
17:382.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,15
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:3814,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:3815,7985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1154
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:38926,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 926,19
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ASUZU
|89,10
|68.397.583
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.176.112
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|93.942.726
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.414.263
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.715.985
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|28.452.320
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,42
|12.688.662
|% -5,76
|
|MIPAZ
|6,33
|16.452.606
|% -4,81
|
|THYAO
|37,34
|4.656.213.098
|% 0,97
|
|GARAN
|13,70
|2.845.697.603
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,21
|1.813.017.967
|% 2,45
|
|SISE
|17,51
|1.747.476.002
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|716.145.077
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|829.316.924
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,12
|1.495.792.840
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,87
|1.011.144.873
|% 1,31
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6260
|14,6283
|% 0,23
|
|Euro
|15,7942
|15,8116
|% -0,64
|
|Sterlin
|19,0262
|19,1216
|% -0,30
|
|Frank
|15,4566
|15,5498
|% -0,59
|
|Riyal
|3,8893
|3,9088
|% 0,24
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-5,28
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|