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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

27.12.2022 18:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 153,46 % 0,031498 % 0,001366 % 4,34



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090346


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ECZYT 182,60 252.976.027 % 10,00  
ULUSE 231,00 33.988.551 % 10,00  
COSMO 105,10 2.718.412 % 9,99  
TERA 14,64 3.578.133 % 9,99  
QNBFL 132,10 2.454.946 % 9,99  
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Dolar 18,7059 18,7210 % 0,31  
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Frank 20,0380 20,1587 % 0,48  
Riyal 4,9614 4,9863 % 0,32  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 16,26  
Altın Gr. 1.091 1.091 12,48  
Cumhuriyet 7.290 7.400 5,00  
Tam 7.334 7.411 39,00  
Yarım 3.552 3.629 19,00  
Çeyrek 1.781 1.814 10,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 0,31  
Gümüş Gr. 14,44 14,46 0,21  
B. Petrol 85,62 85,62 1,12  
Seans Raporu 18:05
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