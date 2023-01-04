***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.01.2023 17:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 366,26 % 0,003903 % 0,010667 % 273,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093273
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -103,08
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1599
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
18:051.120,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 14,30
|Açılış
|: 1.120,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.230,80
|317.370.723
|% 10,00
|
|KONYA
|4.177,00
|521.553.197
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|17.363.742
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.863.760
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 9,98
|
|ULUSE
|225,00
|55.496.424
|% -10,00
|
|BALAT
|22,52
|2.315.532
|% -9,99
|
|ASUZU
|196,70
|329.137.320
|% -9,98
|
|MRGYO
|6,05
|10.609.303
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.697.732
|% -9,93
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% -5,72
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% -0,77
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7397
|18,7424
|% 0,11
|
|Euro
|19,9111
|19,9260
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,5202
|22,6331
|% 0,80
|
|Frank
|20,1238
|20,2451
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9702
|4,9952
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|20,56
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|13,22
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.562
|7.630
|55,00
|
|Yarım
|3.662
|3.729
|26,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,08
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|-3,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem