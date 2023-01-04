***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.01.2023 17:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 6.083,31 % 0,442096 % 0,251247 % 56,83
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.147,2 % 0,041997 % 0,047838 % 112,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093280
BIST
17:425.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -93,71
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:4218,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:4219,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1732
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:421.119,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.119,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KONYA
|4.177,00
|518.428.801
|% 10,00
|
|BFREN
|5.230,80
|315.315.018
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.877.598
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.664.759
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|93.738.836
|% 9,98
|
|ULUSE
|225,00
|55.422.174
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.919.584
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.374.799
|% -9,93
|
|BRKVY
|28,82
|44.714.395
|% -9,77
|
|SANEL
|20,58
|25.733.356
|% -9,18
|
|EREGL
|43,00
|12.513.359.022
|% 1,80
|
|KRDMD
|19,77
|8.954.811.060
|% 5,10
|
|EKGYO
|9,46
|7.278.420.549
|% 0,42
|
|ASELS
|65,60
|6.722.300.328
|% -5,07
|
|THYAO
|145,20
|6.505.810.847
|% -1,49
|
|EKGYO
|9,46
|7.278.420.549
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,77
|8.954.811.060
|% 5,10
|
|EREGL
|43,00
|12.513.359.022
|% 1,80
|
|YKBNK
|11,67
|3.360.769.261
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,55
|3.235.278.828
|% -0,95
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7400
|18,7427
|% 0,11
|
|Euro
|19,9307
|19,9393
|% 0,88
|
|Sterlin
|22,5257
|22,6386
|% 0,83
|
|Frank
|20,1292
|20,2504
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9703
|4,9952
|% 0,16
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|19,64
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|13,55
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.563
|7.622
|47,00
|
|Yarım
|3.662
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,16
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|-2,68
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55AKCNS
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 734, 146 adet işlem
-
17:54TUREX
Yüzde -9.01 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 737, 910 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 5, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 49 altında . İşlem hacmi 115, 196.00 milyon TL de
-
17:53OZGYO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 408, 174 adet işlem
-
17:52KONKA
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 435 adet işlem