***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 12:39
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 402,27 % 0,003995 % 0,011716 % 293,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093972
BIST
15:185.348
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -175,25
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:1818,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:1819,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0530
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:181.114,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.114,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:16
|DYOBY
|32,12
|227.599.567
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|54.748.786
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUSE
|202,50
|25.966.223
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.152.375
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.450.944.639
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.581.685
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|EREGL
|42,36
|16.550.571.686
|% -1,30
|
|THYAO
|142,20
|8.815.682.211
|% -1,59
|
|KRDMD
|19,26
|6.565.121.720
|% -2,68
|
|ASELS
|63,00
|4.694.318.707
|% -3,30
|
|AKBNK
|19,19
|3.455.485.485
|% -2,34
|
|EREGL
|42,36
|16.550.571.686
|% -1,30
|
|EKGYO
|9,04
|3.217.874.355
|% -4,03
|
|KRDMD
|19,26
|6.565.121.720
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,28
|2.353.041.903
|% -3,09
|
|AKBNK
|19,19
|3.455.485.485
|% -2,34
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7580
|18,7675
|% 0,13
|
|Euro
|19,9321
|19,9536
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4863
|22,5991
|% -0,21
|
|Frank
|20,1558
|20,2772
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9782
|5,0032
|% 0,18
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-7,86
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.544
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.653
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,17
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31SKTAS
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 544, 977 adet işlem
-
15:30DERIM
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 170, 834 adet işlem
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 2 kaybederek (% -2.62 ) 5, 832
-
15:29XU100
Endeks 5, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 92 altında . İşlem hacmi 96, 238.00 milyon TL de
-
15:29LIDFA
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 297, 510 adet işlem