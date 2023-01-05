***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 12:39
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.240 % 0 % 0,008252 % 1.042,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093976
BIST
14:265.403
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -120,51
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2618,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2619,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0486
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:261.115,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.115,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:24
|DOGUB
|11,00
|50.799.521
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|ARMDA
|199,20
|11.689.435
|% 9,87
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.063.385
|% 9,77
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.084.495
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.208.600
|% -9,87
|
|TERA
|23,50
|324.261.415
|% -9,27
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|THYAO
|143,00
|8.395.091.914
|% -1,04
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|ASELS
|63,70
|4.250.027.456
|% -2,23
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|YKBNK
|11,36
|2.157.776.724
|% -2,41
|
|AKBNK
|19,50
|2.916.034.564
|% -0,76
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7614
|18,7703
|% 0,15
|
|Euro
|19,9202
|19,9406
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4904
|22,6032
|% -0,19
|
|Frank
|20,1626
|20,2840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,17
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
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14:39XU100
Endeks 5, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 1 altında . İşlem hacmi 86, 890.00 milyon TL de
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14:39ISKPL
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 244 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem
-
14:35ISSEN
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 82.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 475, 795 adet işlem