***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 12:39
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 102.301,88 % 0,0252 % 0,088932 % 352,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093982
BIST
14:135.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -98,04
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:1318,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:1319,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0443
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:131.116,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.116,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:11
|EUKYO
|4,84
|3.837.179
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.075.166
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|50.780.546
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,70
|200.689.292
|% 8,56
|
|ULUSE
|202,50
|25.710.466
|% -10,00
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|GLRYH
|10,83
|124.757.941
|% -9,90
|
|MARTI
|5,48
|10.819.011
|% -9,87
|
|TERA
|23,52
|321.946.745
|% -9,19
|
|EREGL
|43,14
|13.939.156.915
|% 0,51
|
|THYAO
|143,50
|8.304.559.378
|% -0,69
|
|KRDMD
|19,23
|5.278.858.439
|% -2,83
|
|ASELS
|63,80
|4.205.976.956
|% -2,07
|
|EKGYO
|9,16
|2.855.970.399
|% -2,76
|
|EREGL
|43,14
|13.939.156.915
|% 0,51
|
|EKGYO
|9,16
|2.855.970.399
|% -2,76
|
|KRDMD
|19,23
|5.278.858.439
|% -2,83
|
|YKBNK
|11,38
|2.118.040.697
|% -2,23
|
|AKBNK
|19,60
|2.814.292.685
|% -0,25
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7647
|18,7664
|% 0,13
|
|Euro
|19,9234
|19,9403
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,5017
|22,6145
|% -0,14
|
|Frank
|20,1740
|20,2955
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9768
|5,0017
|% 0,15
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|