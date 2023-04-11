***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2023 15:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 116,03 % 0,000051 % 0,00009 % 1,822978
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136301
BIST
16:015.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,23
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0119,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0121,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1345
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:011.239,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.239,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler15:59
|AGESA
|29,64
|47.035.853
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|7.225.675
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|30.275.576
|% 9,89
|
|PRDGS
|7,12
|144.529.118
|% 9,88
|
|AVHOL
|17,13
|114.577.986
|% -9,27
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|LIDER
|125,50
|109.472.322
|% -7,04
|
|ONCSM
|119,10
|143.771.292
|% -6,88
|
|HEDEF
|24,48
|75.301.058
|% -6,78
|
|GESAN
|84,15
|3.555.019.157
|% 2,94
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|OYAKC
|35,26
|2.242.434.375
|% 2,50
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.364.719
|% -2,03
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,12
|1.127.888.074
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,19
|503.507.594
|% 6,35
|
|ALBRK
|2,97
|225.324.880
|% 3,85
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2740
|19,3010
|% 0,17
|
|Euro
|21,0500
|21,0634
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9047
|24,0246
|% 0,46
|
|Frank
|21,2252
|21,3530
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1254
|5,1512
|% 0,08
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,22
|
|Cumhuriyet
|8.477
|8.605
|27,00
|
|Tam
|8.527
|8.581
|2,00
|
|Yarım
|4.164
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|0,05
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|