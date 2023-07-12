***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 08:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 83.463 % 0,000186 % 0,0005 % 2,670183
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170676
BIST
'
10:226.376
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 13,17
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:2226,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0500
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:2228,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0928
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:221.626,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.626,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:20
|VKING
|46,42
|13.074.301
|% 10,00
|
|OYAYO
|19,88
|14.617.028
|% 9,96
|
|DESA
|16,57
|44.298.195
|% 9,95
|
|FORTE
|60,30
|41.813.020
|% 9,94
|
|EKIZ
|22,12
|955.739
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,46
|1.104.388
|% -9,99
|
|CANTE
|27,08
|191.032.496
|% -8,20
|
|IHAAS
|22,52
|5.712.165
|% -7,33
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|IZINV
|37,06
|11.354.622
|% -5,36
|
|AKBNK
|22,56
|1.241.234.652
|% 3,11
|
|YKBNK
|13,76
|1.203.417.331
|% 1,03
|
|ISCTR
|14,64
|810.089.147
|% 0,83
|
|THYAO
|214,90
|770.361.050
|% -0,19
|
|GARAN
|35,88
|711.371.778
|% 2,28
|
|YKBNK
|13,76
|1.203.417.331
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,58
|600.236.158
|% 2,02
|
|AKBNK
|22,56
|1.241.234.652
|% 3,11
|
|ISCTR
|14,64
|810.089.147
|% 0,83
|
|SKBNK
|3,02
|120.216.831
|% 1,34
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1374
|26,1427
|% 0,19
|
|Euro
|28,8270
|28,8354
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,7418
|33,9110
|% 0,24
|
|Frank
|29,6563
|29,8350
|% 0,29
|
|Riyal
|6,9469
|6,9817
|% 0,09
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|3,87
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,70
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.466
|10.671
|11,00
|
|Yarım
|5.233
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,46
|0,04
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,04
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 42 artarak (% 0.12 ) 7, 025
-
10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, ISCTR
-
10:35XU100
Endeks 6, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 15, 992.00 milyon TL de
-
10:35CRDFA
Yüzde 4.66 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 350, 692 adet işlem