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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 23:34
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.578.253 11.940.966
Net Dönem Karı (Zararı)
348.912 -4.126.284
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-358.823 -542.405
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -156.216 -902.116
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -202.607 359.711
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.724.558 15.707.539
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-647.363 -47.999
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.036 -44.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.074.159 15.800.341
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.734.469 11.038.850
Alınan Faiz
156.216 902.116
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.654.996 -13.841.231
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.753.023 5.509.354
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.098.027 -19.003.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-347.189
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-923.257 -1.900.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-923.257 -1.900.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
923.257 2.823.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 923.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 923.257
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 695.362 47.999
Finansal Varlıklar
19 3.517.089 240.323
TOPLAM VARLIKLAR
4.212.451 1.211.579
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.372 16.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.372 16.408
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.199.079 1.195.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.195.171 18.815.497
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 348.912 -4.126.284
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.753.023 5.509.354
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.098.027 -19.003.396
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.199.079 1.195.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 156.216 902.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 28.928 -2.062.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 202.607 -359.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 65 16.764
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
387.816 -1.503.473
Yönetim Ücretleri
4,8 -15.981 -86.945
Saklama Ücretleri
8 -1.477 -7.592
Denetim Ücretleri
8 -5.734 -6.549
Kurul Ücretleri
8 -189 -392
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4,8 -13.729 -3.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.794 -2.517.910
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.904 -2.622.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
348.912 -4.126.284
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
348.912 -4.126.284
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
348.912 -4.126.284



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841322


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Çeyrek 616 629 -0,50  
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