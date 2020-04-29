***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.578.253 11.940.966Net Dönem Karı (Zararı)348.912 -4.126.284NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-358.823 -542.405Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -156.216 -902.116Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -202.607 359.711İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.724.558 15.707.539Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-647.363 -47.999Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.036 -44.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.074.159 15.800.341FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.734.469 11.038.850Alınan Faiz156.216 902.116FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.654.996 -13.841.231Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.753.023 5.509.354Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.098.027 -19.003.396Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-347.189YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-923.257 -1.900.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-923.257 -1.900.265DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ923.257 2.823.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 923.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 923.257Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 695.362 47.999Finansal Varlıklar19 3.517.089 240.323TOPLAM VARLIKLAR4.212.451 1.211.579YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.372 16.408TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.372 16.408TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.199.079 1.195.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.195.171 18.815.497Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 348.912 -4.126.284Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.753.023 5.509.354Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.098.027 -19.003.396TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.199.079 1.195.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 156.216 902.116Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 28.928 -2.062.642Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 202.607 -359.711Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 65 16.764ESAS FAALİYET GELİRLERİ387.816 -1.503.473Yönetim Ücretleri4,8 -15.981 -86.945Saklama Ücretleri8 -1.477 -7.592Denetim Ücretleri8 -5.734 -6.549Kurul Ücretleri8 -189 -392Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4,8 -13.729 -3.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.794 -2.517.910ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.904 -2.622.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)348.912 -4.126.284NET DÖNEM KARI (ZARARI)348.912 -4.126.284DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)348.912 -4.126.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841322BIST