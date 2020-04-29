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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 23:36
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.574.311 41.647.607
Net Dönem Karı (Zararı)
14.558.836 10.625.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.303.419 -5.583.453
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.283.476 -5.797.047
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.943 213.594
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.964.582 30.808.756
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.248.119 26.067.785
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.635 -19.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.235.902 4.760.355
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.709.165 35.850.560
Alınan Faiz
9.283.476 5.797.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.777.695 -13.907.838
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.763.823.678 1.630.187.489
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.734.045.983 -1.644.095.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.352.006 27.739.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.352.006 27.739.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.739.769 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.091.775 27.739.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 59.091.775 27.739.769
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 17.423.516 20.623.441
Ters Repo Alacakları
5,21 37.053.097 13.605.053
Finansal Varlıklar
19 2.630.133 9.846.092
TOPLAM VARLIKLAR
116.198.521 71.814.355
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 114.580 66.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.580 66.945
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.083.941 71.747.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.747.410 75.029.991
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.558.836 10.625.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.763.823.678 1.630.187.489
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.734.045.983 -1.644.095.327
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
116.083.941 71.747.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.283.476 5.797.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.113.017 5.945.711
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.943 -213.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 475 26.478
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.416.911 11.555.642
Yönetim Ücretleri
8 -710.614 -710.081
Saklama Ücretleri
8 -48.030 -49.134
Denetim Ücretleri
8 -14.995 -15.513
Kurul Ücretleri
8 -21.119 -10.279
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -46.757 -109.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -16.560 -35.578
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-858.075 -930.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.558.836 10.625.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.558.836 10.625.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.558.836 10.625.257



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841324


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