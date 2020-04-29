***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.574.311 41.647.607Net Dönem Karı (Zararı)14.558.836 10.625.257NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.303.419 -5.583.453Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.283.476 -5.797.047Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -19.943 213.594İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.964.582 30.808.756Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.248.119 26.067.785Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.635 -19.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.235.902 4.760.355FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.709.165 35.850.560Alınan Faiz9.283.476 5.797.047FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.777.695 -13.907.838Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.763.823.678 1.630.187.489Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.734.045.983 -1.644.095.327YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.352.006 27.739.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.352.006 27.739.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.739.769 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.091.775 27.739.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 59.091.775 27.739.769Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 17.423.516 20.623.441Ters Repo Alacakları5,21 37.053.097 13.605.053Finansal Varlıklar19 2.630.133 9.846.092TOPLAM VARLIKLAR116.198.521 71.814.355YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 114.580 66.945TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)114.580 66.945TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)116.083.941 71.747.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)71.747.410 75.029.991Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.558.836 10.625.257Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.763.823.678 1.630.187.489Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.734.045.983 -1.644.095.327TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)116.083.941 71.747.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.283.476 5.797.047Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.113.017 5.945.711Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 19.943 -213.594Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 475 26.478ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.416.911 11.555.642Yönetim Ücretleri8 -710.614 -710.081Saklama Ücretleri8 -48.030 -49.134Denetim Ücretleri8 -14.995 -15.513Kurul Ücretleri8 -21.119 -10.279Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -46.757 -109.800Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -16.560 -35.578ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-858.075 -930.385ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.558.836 10.625.257NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.558.836 10.625.257DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.558.836 10.625.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841324BIST