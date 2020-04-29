***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-953.953 38.123.015Net Dönem Karı (Zararı)468.766 1.882.726NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-437.934 11.915.008Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -34.020 -173.871Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -403.914 12.088.879İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.018.805 24.151.085Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-41.337 1.390.965Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.260 -92.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-975.208 22.852.371FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-987.973 37.948.819Alınan Faiz12 34.020 174.196FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI953.953 -38.123.859Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.269.647 2.383.760Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.315.694 -40.507.294Faiz Ödemeleri-325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 -844DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 316.763 275.426Finansal Varlıklar19 2.958.406 1.579.284TOPLAM VARLIKLAR3.275.169 1.854.710YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.695Diğer Borçlar5 11.228 11.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.228 13.488TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.263.941 1.841.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.841.222 38.082.029Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 468.766 1.882.726Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.269.647 2.383.761Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.315.694 -40.507.294TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.263.941 1.841.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 34.020 174.196Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 77.275 14.235.880Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 403.914 -12.088.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 2 228ESAS FAALİYET GELİRLERİ515.211 2.321.425Yönetim Ücretleri4,8 -22.655 -274.897Saklama Ücretleri8 -1.281 -20.921Denetim Ücretleri8 -5.010 -7.067Kurul Ücretleri8 -177 -3.923Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4,8 -12.870 -125.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.452 -5.871ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-46.445 -438.374ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)468.766 1.883.051FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -325NET DÖNEM KARI (ZARARI)468.766 1.882.726DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)468.766 1.882.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841325BIST