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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 23:39
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-953.953 38.123.015
Net Dönem Karı (Zararı)
468.766 1.882.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-437.934 11.915.008
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -34.020 -173.871
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -403.914 12.088.879
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.018.805 24.151.085
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-41.337 1.390.965
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.260 -92.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-975.208 22.852.371
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-987.973 37.948.819
Alınan Faiz
12 34.020 174.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
953.953 -38.123.859
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.269.647 2.383.760
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.315.694 -40.507.294
Faiz Ödemeleri
-325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 -844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 316.763 275.426
Finansal Varlıklar
19 2.958.406 1.579.284
TOPLAM VARLIKLAR
3.275.169 1.854.710
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.695
Diğer Borçlar
5 11.228 11.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.228 13.488
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.263.941 1.841.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.841.222 38.082.029
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 468.766 1.882.726
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.269.647 2.383.761
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.315.694 -40.507.294
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.263.941 1.841.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 34.020 174.196
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 77.275 14.235.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 403.914 -12.088.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 2 228
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
515.211 2.321.425
Yönetim Ücretleri
4,8 -22.655 -274.897
Saklama Ücretleri
8 -1.281 -20.921
Denetim Ücretleri
8 -5.010 -7.067
Kurul Ücretleri
8 -177 -3.923
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4,8 -12.870 -125.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.452 -5.871
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.445 -438.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
468.766 1.883.051
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -325
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
468.766 1.882.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
468.766 1.882.726



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841325


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Tam 2.520 2.575 -2,10  
Yarım 1.228 1.259 -1,00  
Çeyrek 616 629 -0,50  
Gümüş.Ons 15,26 15,29 -0,03  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,01  
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