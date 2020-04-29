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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 23:46
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-741.733 22.783.996
Net Dönem Karı (Zararı)
6.283.928 -4.903.961
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.706.312 8.145.399
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -33.299 -54.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.136.995 9.372.322
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -536.018 -1.172.595
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.888.666 18.315.635
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
45.047 1.966.958
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.359 -2.124.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.941.072 18.473.481
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.311.050 21.557.073
Alınan Temettü
536.018 1.172.595
Alınan Faiz
33.299 54.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
741.733 -22.785.162
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.825.482 14.143.304
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.083.749 -36.928.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -1.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -1.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 1.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 775 188.765
Diğer Alacaklar
5 153.730 10.787
Finansal Varlıklar
19 24.018.632 16.940.565
TOPLAM VARLIKLAR
24.173.137 17.140.117
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.766 234
Diğer Borçlar
5 67.430 62.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.196 62.837
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.102.941 17.077.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.077.280 44.766.403
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.283.928 -4.903.961
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.825.482 14.143.304
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.083.749 -36.928.466
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.102.941 17.077.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 33.299 54.328
Temettü Gelirleri
12 536.018 1.172.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.172.563 4.368.877
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.136.995 -9.372.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.428 58.721
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.892.303 -3.717.801
Yönetim Ücretleri
4,8 -529.663 -1.035.910
Saklama Ücretleri
8 -17.675 -36.129
Denetim Ücretleri
8 -6.770 -8.676
Kurul Ücretleri
8 -3.059 -3.325
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4,8 -38.420 -66.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.788 -35.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-608.375 -1.186.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.283.928 -4.903.961
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.283.928 -4.903.961
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.283.928 -4.903.961



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841326


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