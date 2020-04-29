***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-741.733 22.783.996Net Dönem Karı (Zararı)6.283.928 -4.903.961NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.706.312 8.145.399Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -33.299 -54.328Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.136.995 9.372.322Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -536.018 -1.172.595İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.888.666 18.315.635Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler45.047 1.966.958Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.359 -2.124.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.941.072 18.473.481FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.311.050 21.557.073Alınan Temettü536.018 1.172.595Alınan Faiz33.299 54.328FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI741.733 -22.785.162Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11.825.482 14.143.304Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.083.749 -36.928.466YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -1.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -1.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 1.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 775 188.765Diğer Alacaklar5 153.730 10.787Finansal Varlıklar19 24.018.632 16.940.565TOPLAM VARLIKLAR24.173.137 17.140.117YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.766 234Diğer Borçlar5 67.430 62.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)70.196 62.837TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.102.941 17.077.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.077.280 44.766.403Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.283.928 -4.903.961Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 11.825.482 14.143.304Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -11.083.749 -36.928.466TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.102.941 17.077.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 33.299 54.328Temettü Gelirleri12 536.018 1.172.595Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.172.563 4.368.877Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.136.995 -9.372.322Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 13.428 58.721ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.892.303 -3.717.801Yönetim Ücretleri4,8 -529.663 -1.035.910Saklama Ücretleri8 -17.675 -36.129Denetim Ücretleri8 -6.770 -8.676Kurul Ücretleri8 -3.059 -3.325Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4,8 -38.420 -66.553Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.788 -35.567ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-608.375 -1.186.160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.283.928 -4.903.961NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.283.928 -4.903.961DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.283.928 -4.903.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841326BIST