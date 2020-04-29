***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 23:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.337.636 6.146.611
Net Dönem Karı (Zararı)
1.636.678 1.605.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.105.418 -1.345.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.031.528 -1.396.830
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -73.890 51.756
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
774.848 4.488.866
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-188.780 -23.567
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-978 -4.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
964.606 4.517.296
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.306.108 4.749.781
Alınan Faiz
1.031.528 1.396.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.947.717 -6.067.516
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.108.134 6.855.403
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.055.851 -12.922.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.610.081 79.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.610.081 79.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.610.081 1.530.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 1.610.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.610.081
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 212.347 23.567
Finansal Varlıklar
19 5.932.015 6.822.731
TOPLAM VARLIKLAR
6.144.362 8.456.379
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 16.495 17.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.495 17.473
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.127.867 8.438.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.438.906 12.900.433
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.636.678 1.605.989
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.108.134 6.855.403
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -29.055.851 -12.922.919
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.127.867 8.438.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.031.528 1.396.830
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 668.526 423.787
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 73.890 -51.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.773.948 1.768.861
Yönetim Ücretleri
4,8 -109.711 -128.076
Saklama Ücretleri
8 -9.111 -10.036
Denetim Ücretleri
8 -5.980 -4.803
Kurul Ücretleri
8 -1.840 -2.293
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4,8 -5.274 -8.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.354 -9.526
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.270 -162.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.636.678 1.605.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.636.678 1.605.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.636.678 1.605.989
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841327
BIST