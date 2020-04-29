***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.337.636 6.146.611Net Dönem Karı (Zararı)1.636.678 1.605.989NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.105.418 -1.345.074Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.031.528 -1.396.830Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -73.890 51.756İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER774.848 4.488.866Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-188.780 -23.567Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-978 -4.863İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler964.606 4.517.296FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.306.108 4.749.781Alınan Faiz1.031.528 1.396.830FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.947.717 -6.067.516Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit25.108.134 6.855.403Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-29.055.851 -12.922.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.610.081 79.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.610.081 79.095DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.610.081 1.530.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 1.610.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.610.081Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 212.347 23.567Finansal Varlıklar19 5.932.015 6.822.731TOPLAM VARLIKLAR6.144.362 8.456.379YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 16.495 17.473TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.495 17.473TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.127.867 8.438.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.438.906 12.900.433Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.636.678 1.605.989Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 25.108.134 6.855.403Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -29.055.851 -12.922.919TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)6.127.867 8.438.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.031.528 1.396.830Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 668.526 423.787Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 73.890 -51.756Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.773.948 1.768.861Yönetim Ücretleri4,8 -109.711 -128.076Saklama Ücretleri8 -9.111 -10.036Denetim Ücretleri8 -5.980 -4.803Kurul Ücretleri8 -1.840 -2.293Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4,8 -5.274 -8.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -5.354 -9.526ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-137.270 -162.872ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.636.678 1.605.989NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.636.678 1.605.989DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.636.678 1.605.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841327BIST