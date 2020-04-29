***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.509.992 -1.871.407Net Dönem Karı (Zararı)2.912.223 -6.462.747NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.556.433 5.498.799Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -69.993 -19.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.486.440 5.518.500İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.935.775 -927.160Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.139 435.609Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -15.056.799 15.078.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.119.885 -16.440.948FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.579.985 -1.891.108Alınan Faiz69.993 19.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.509.992 1.871.323Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19.904.447 11.142.094Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.394.455 -9.270.771YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -84NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -84DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 84DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 73.129 74.268Finansal Varlıklar19 33.935.651 35.569.096TOPLAM VARLIKLAR34.008.780 35.643.364YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 60.370 15.117.169TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)60.370 15.117.169TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.948.410 20.526.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20.526.195 25.117.619Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.912.223 -6.462.747Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 19.904.447 11.142.094Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -9.394.455 -9.270.771TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)33.948.410 20.526.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 69.993 19.701Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -647.954 41.035Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.486.440 -5.518.500ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.908.479 -5.457.764Yönetim Ücretleri8 -424.526 -318.402Saklama Ücretleri8 -29.715 -25.414Denetim Ücretleri8 -9.924 -6.118Kurul Ücretleri8 -7.137 -3.031Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.901 -14.402Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.513.053 -637.616ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.996.256 -1.004.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.912.223 -6.462.747NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.912.223 -6.462.747DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.912.223 -6.462.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841331BIST