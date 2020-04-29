***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 23:49
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.509.992 -1.871.407
Net Dönem Karı (Zararı)
2.912.223 -6.462.747
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.556.433 5.498.799
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -69.993 -19.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.486.440 5.518.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.935.775 -927.160
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.139 435.609
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -15.056.799 15.078.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.119.885 -16.440.948
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.579.985 -1.891.108
Alınan Faiz
69.993 19.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.509.992 1.871.323
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.904.447 11.142.094
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.394.455 -9.270.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -84
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -84
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 84
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 73.129 74.268
Finansal Varlıklar
19 33.935.651 35.569.096
TOPLAM VARLIKLAR
34.008.780 35.643.364
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 60.370 15.117.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.370 15.117.169
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.948.410 20.526.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.526.195 25.117.619
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.912.223 -6.462.747
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.904.447 11.142.094
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.394.455 -9.270.771
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
33.948.410 20.526.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 69.993 19.701
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -647.954 41.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.486.440 -5.518.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.908.479 -5.457.764
Yönetim Ücretleri
8 -424.526 -318.402
Saklama Ücretleri
8 -29.715 -25.414
Denetim Ücretleri
8 -9.924 -6.118
Kurul Ücretleri
8 -7.137 -3.031
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.901 -14.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.513.053 -637.616
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.996.256 -1.004.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.912.223 -6.462.747
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.912.223 -6.462.747
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.912.223 -6.462.747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841331
BIST