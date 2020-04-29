***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 23:53
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.207.119 -23.861.235
Net Dönem Karı (Zararı)
28.703.952 -3.855.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.312.791 6.156.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.802.541 7.080.470
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.510.250 -924.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.108.530 -27.085.808
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.063.616 -2.724.588
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
80.820 -1.359.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.252.966 -23.001.221
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.717.369 -24.785.288
Alınan Temettü
12 2.510.250 924.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.207.119 23.861.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.446.464 45.022.560
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.239.345 -21.161.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 155.689 338.312
Takas Alacakları
5 3.880.993
Finansal Varlıklar
19 89.704.379 44.648.872
TOPLAM VARLIKLAR
89.860.068 48.868.177
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.649
Diğer Borçlar
5 171.485 88.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
171.485 90.665
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.688.583 48.777.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.777.512 28.772.174
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 28.703.952 -3.855.897
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 31.446.464 45.022.560
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.239.345 -21.161.325
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.688.583 48.777.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.510.250 924.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.956.164 2.941.256
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.802.541 -7.080.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 72 13
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.269.027 -3.215.148
Yönetim Ücretleri
4,8 -1.299.909 -508.011
Saklama Ücretleri
8 -77.351 -33.189
Denetim Ücretleri
8 -15.691 -6.531
Kurul Ücretleri
8 -16.411 -2.073
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4,8 -149.318 -84.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.395 -6.934
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.565.075 -640.749
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.703.952 -3.855.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.703.952 -3.855.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.703.952 -3.855.897
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841343
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