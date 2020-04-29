GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 23:53
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.207.119 -23.861.235
Net Dönem Karı (Zararı)
28.703.952 -3.855.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.312.791 6.156.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.802.541 7.080.470
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.510.250 -924.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.108.530 -27.085.808
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.063.616 -2.724.588
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
80.820 -1.359.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.252.966 -23.001.221
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.717.369 -24.785.288
Alınan Temettü
12 2.510.250 924.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.207.119 23.861.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.446.464 45.022.560
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.239.345 -21.161.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 155.689 338.312
Takas Alacakları
5 3.880.993
Finansal Varlıklar
19 89.704.379 44.648.872
TOPLAM VARLIKLAR
89.860.068 48.868.177
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.649
Diğer Borçlar
5 171.485 88.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
171.485 90.665
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.688.583 48.777.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.777.512 28.772.174
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 28.703.952 -3.855.897
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 31.446.464 45.022.560
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.239.345 -21.161.325
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.688.583 48.777.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.510.250 924.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.956.164 2.941.256
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.802.541 -7.080.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 72 13
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.269.027 -3.215.148
Yönetim Ücretleri
4,8 -1.299.909 -508.011
Saklama Ücretleri
8 -77.351 -33.189
Denetim Ücretleri
8 -15.691 -6.531
Kurul Ücretleri
8 -16.411 -2.073
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4,8 -149.318 -84.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.395 -6.934
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.565.075 -640.749
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.703.952 -3.855.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.703.952 -3.855.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.703.952 -3.855.897



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841343


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.595
Değişim :  0,88% |  887,85
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.743 En Düşük
100.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 2,75 165.898.202 % 10,00  
GLRYH 9,46 6.793.094 % 10,00  
ADESE 1,54 134.419.144 % 10,00  
ARSAN 4,29 12.370.364 % 10,00  
KFEIN 18,04 180.139.256 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6436 8,6870 % -0,12  
Frank 7,1054 7,1482 % -0,45  
Riyal 1,8441 1,8534 % -0,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.715 5,11  
Altın Gr. 383 383 -0,73  
Cumhuriyet 2.456 2.513 -2,00  
Tam 2.520 2.575 -2,10  
Yarım 1.228 1.259 -1,00  
Çeyrek 616 629 -0,50  
Gümüş.Ons 15,28 15,31 0,14  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 24,31 24,31 1,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru