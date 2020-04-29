***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.207.119 -23.861.235Net Dönem Karı (Zararı)28.703.952 -3.855.897NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.312.791 6.156.417Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -16.802.541 7.080.470Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -2.510.250 -924.053İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.108.530 -27.085.808Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.063.616 -2.724.588Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler80.820 -1.359.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.252.966 -23.001.221FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.717.369 -24.785.288Alınan Temettü12 2.510.250 924.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.207.119 23.861.235Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit31.446.464 45.022.560Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-19.239.345 -21.161.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 155.689 338.312Takas Alacakları5 3.880.993Finansal Varlıklar19 89.704.379 44.648.872TOPLAM VARLIKLAR89.860.068 48.868.177YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.649Diğer Borçlar5 171.485 88.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)171.485 90.665TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)89.688.583 48.777.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)48.777.512 28.772.174Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 28.703.952 -3.855.897Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 31.446.464 45.022.560Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -19.239.345 -21.161.325TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)89.688.583 48.777.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.510.250 924.053Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.956.164 2.941.256Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 16.802.541 -7.080.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 72 13ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.269.027 -3.215.148Yönetim Ücretleri4,8 -1.299.909 -508.011Saklama Ücretleri8 -77.351 -33.189Denetim Ücretleri8 -15.691 -6.531Kurul Ücretleri8 -16.411 -2.073Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4,8 -149.318 -84.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -6.395 -6.934ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.565.075 -640.749ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.703.952 -3.855.897NET DÖNEM KARI (ZARARI)28.703.952 -3.855.897DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)28.703.952 -3.855.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841343BIST