***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.075.588 756.280Net Dönem Karı (Zararı)18.815.512 5.088.833NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.918.170 -5.373.887Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.175.891 -2.145.417Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 431.176 -1.171.711Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -16.173.455 -2.056.759İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-75.148.821 -1.104.083Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-77.403.881Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler65.948 36.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.189.112 -1.140.132FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-76.251.479 -1.389.137Alınan Faiz12 4.175.891 2.145.417FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.713.578 24.544.016Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 169.372.468 62.832.480Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -124.658.890 -38.288.464YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.362.010 25.300.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.362.010 25.300.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.362.010 2.061.714DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 27.362.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 0 27.362.010Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 12.364.004Ters Repo Alacakları5,21 65.039.877Finansal Varlıklar19 25.801.992 12.248.825TOPLAM VARLIKLAR103.205.873 39.610.835YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 116.930 50.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)116.930 50.982TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)103.088.943 39.559.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)39.559.853 9.927.004Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 18.815.512 5.088.833Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 169.372.468 62.832.480Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -124.658.890 -38.288.464TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)103.088.943 39.559.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.175.891 2.145.417Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 16.173.455 2.056.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -431.176 1.171.711Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8,13 247ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.918.417 5.373.887Yönetim Ücretleri8 -789.371 -215.442Saklama Ücretleri8 -108.723 -27.154Denetim Ücretleri8 -19.409 -2.890Kurul Ücretleri8 -17.395 -3.880Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -151.405 -22.763Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -16.602 -12.925ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.102.905 -285.054ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.815.512 5.088.833NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.815.512 5.088.833DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.815.512 5.088.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841344BIST