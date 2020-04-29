***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 23:53
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.075.588 756.280
Net Dönem Karı (Zararı)
18.815.512 5.088.833
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.918.170 -5.373.887
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.175.891 -2.145.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 431.176 -1.171.711
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -16.173.455 -2.056.759
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.148.821 -1.104.083
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-77.403.881
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
65.948 36.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.189.112 -1.140.132
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-76.251.479 -1.389.137
Alınan Faiz
12 4.175.891 2.145.417
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.713.578 24.544.016
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 169.372.468 62.832.480
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -124.658.890 -38.288.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.362.010 25.300.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.362.010 25.300.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.362.010 2.061.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 27.362.010
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 27.362.010
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 12.364.004
Ters Repo Alacakları
5,21 65.039.877
Finansal Varlıklar
19 25.801.992 12.248.825
TOPLAM VARLIKLAR
103.205.873 39.610.835
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 116.930 50.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
116.930 50.982
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.088.943 39.559.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.559.853 9.927.004
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.815.512 5.088.833
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 169.372.468 62.832.480
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -124.658.890 -38.288.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
103.088.943 39.559.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.175.891 2.145.417
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.173.455 2.056.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -431.176 1.171.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8,13 247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.918.417 5.373.887
Yönetim Ücretleri
8 -789.371 -215.442
Saklama Ücretleri
8 -108.723 -27.154
Denetim Ücretleri
8 -19.409 -2.890
Kurul Ücretleri
8 -17.395 -3.880
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -151.405 -22.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -16.602 -12.925
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.102.905 -285.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.815.512 5.088.833
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.815.512 5.088.833
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.815.512 5.088.833
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841344
BIST