***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.474.884 11.506.445Net Dönem Karı (Zararı)1.480.063 1.460.856NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.492.831 396.106Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -255.933 -339.234Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.664.231 -416.753Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 427.333 1.152.093İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.718.049 9.310.249Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler93.489 675.312Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.929 -6.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.815.467 8.641.029FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.730.817 11.167.211Alınan Faiz255.933 339.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.799.826 -11.506.445Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.417.032 855.528Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.617.206 -12.361.973YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)324.942 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)324.942 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ324.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 324.942Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 12.104 105.593Finansal Varlıklar19 7.263.810 2.211.445TOPLAM VARLIKLAR7.600.856 2.317.038YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 73Diğer Borçlar5 13.853 9.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.853 9.924TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.587.003 2.307.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.307.114 12.352.703Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.480.063 1.460.856Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 7.417.032 855.528Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.617.206 -12.361.973TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)7.587.003 2.307.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 255.933 339.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -427.333 -1.152.093Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.664.231 416.753Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8,13 71.544 1.937.859ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.564.375 1.541.753Yönetim Ücretleri8 -35.967 -42.940Saklama Ücretleri8 -15.878 -16.070Denetim Ücretleri8 -5.848 -4.661Kurul Ücretleri8 -684 -1.835Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -392 -3.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -25.543 -11.758ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-84.312 -80.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.480.063 1.460.856NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.480.063 1.460.856DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.480.063 1.460.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841348BIST