***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 23:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.474.884 11.506.445
Net Dönem Karı (Zararı)
1.480.063 1.460.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.492.831 396.106
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -255.933 -339.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.664.231 -416.753
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 427.333 1.152.093
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.718.049 9.310.249
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
93.489 675.312
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.929 -6.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.815.467 8.641.029
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.730.817 11.167.211
Alınan Faiz
255.933 339.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.799.826 -11.506.445
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.417.032 855.528
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.617.206 -12.361.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
324.942 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
324.942 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
324.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 324.942
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 12.104 105.593
Finansal Varlıklar
19 7.263.810 2.211.445
TOPLAM VARLIKLAR
7.600.856 2.317.038
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 73
Diğer Borçlar
5 13.853 9.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.853 9.924
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.587.003 2.307.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.307.114 12.352.703
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.480.063 1.460.856
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.417.032 855.528
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.617.206 -12.361.973
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.587.003 2.307.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 255.933 339.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -427.333 -1.152.093
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.664.231 416.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8,13 71.544 1.937.859
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.564.375 1.541.753
Yönetim Ücretleri
8 -35.967 -42.940
Saklama Ücretleri
8 -15.878 -16.070
Denetim Ücretleri
8 -5.848 -4.661
Kurul Ücretleri
8 -684 -1.835
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -392 -3.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -25.543 -11.758
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.312 -80.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.480.063 1.460.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.480.063 1.460.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.480.063 1.460.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841348
BIST