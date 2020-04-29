***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 23:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.212.883 12.820.759
Net Dönem Karı (Zararı)
4.365.344 2.774.214
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.107.484 -1.944.219
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.160.570 -1.993.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -861.800 149.058
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-85.114 -99.894
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.290.661 9.897.487
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.493.303 97.840
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.299 -7.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.205.941 9.807.130
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.801 10.727.482
Alınan Temettü
85.114 99.894
Alınan Faiz
1.160.570 1.993.383
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.393.449 -6.640.537
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.015.550 11.429.724
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.408.999 -18.070.261
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.180.566 6.180.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.180.566 6.180.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.180.566 344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 6.180.566
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 6.180.566
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.787.794 296.935
Ters Repo Alacakları
5,21 4.002.444
Finansal Varlıklar
19 10.520.360 12.864.501
TOPLAM VARLIKLAR
16.310.598 19.342.002
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 41.501 44.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.501 44.800
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.269.097 19.297.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.297.202 23.163.525
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.365.344 2.774.214
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.015.550 11.429.724
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -15.408.999 -18.070.261
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.269.097 19.297.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.160.570 1.993.383
Temettü Gelirleri
12 85.114 99.894
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.693.073 1.292.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 861.800 -149.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 2 103
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.800.559 3.236.330
Yönetim Ücretleri
8 -361.314 -384.331
Saklama Ücretleri
8 -21.161 -24.768
Denetim Ücretleri
8 -7.196 -5.740
Kurul Ücretleri
8 -3.788 -4.661
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -29.552 -30.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.204 -12.103
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-435.215 -462.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.365.344 2.774.214
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.365.344 2.774.214
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.365.344 2.774.214
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841349
BIST