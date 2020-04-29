***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.212.883 12.820.759Net Dönem Karı (Zararı)4.365.344 2.774.214NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.107.484 -1.944.219Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.160.570 -1.993.383Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -861.800 149.058Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-85.114 -99.894İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.290.661 9.897.487Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.493.303 97.840Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.299 -7.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.205.941 9.807.130FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.801 10.727.482Alınan Temettü85.114 99.894Alınan Faiz1.160.570 1.993.383FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.393.449 -6.640.537Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.015.550 11.429.724Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.408.999 -18.070.261YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.180.566 6.180.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.180.566 6.180.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.180.566 344DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 6.180.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 6.180.566Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 1.787.794 296.935Ters Repo Alacakları5,21 4.002.444Finansal Varlıklar19 10.520.360 12.864.501TOPLAM VARLIKLAR16.310.598 19.342.002YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 41.501 44.800TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.501 44.800TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.269.097 19.297.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.297.202 23.163.525Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.365.344 2.774.214Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 8.015.550 11.429.724Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -15.408.999 -18.070.261TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.269.097 19.297.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.160.570 1.993.383Temettü Gelirleri12 85.114 99.894Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.693.073 1.292.008Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 861.800 -149.058Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 2 103ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.800.559 3.236.330Yönetim Ücretleri8 -361.314 -384.331Saklama Ücretleri8 -21.161 -24.768Denetim Ücretleri8 -7.196 -5.740Kurul Ücretleri8 -3.788 -4.661Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -29.552 -30.513Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.204 -12.103ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-435.215 -462.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.365.344 2.774.214NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.365.344 2.774.214DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.365.344 2.774.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841349BIST