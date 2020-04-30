***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.491.749Net Dönem Karı (Zararı)833.536NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-866.809Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -831.229Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-35.580İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.494.056Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-57.029Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.455.456FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.527.329Alınan Temettü35.580FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.491.749Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.040.637Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-548.888YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 57.029Finansal Varlıklar19 6.378.879TOPLAM VARLIKLAR6.435.908YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 18.429TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.429TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.417.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 833.536Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.132.831Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -548.888TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)6.417.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 35.580Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 52.227Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 831.229Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 879ESAS FAALİYET GELİRLERİ919.915Yönetim Ücretleri4,8 -58.985Saklama Ücretleri8 -3.000Denetim Ücretleri8 -4.716Kurul Ücretleri8 -634Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4,8 -6.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.203ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-86.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)833.536NET DÖNEM KARI (ZARARI)833.536DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)833.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841350BIST