***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:24
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-347.395 -5.491.749
Net Dönem Karı (Zararı)
1.431.572 833.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-505.305 -866.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -374.825 -831.229
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-130.480 -35.580
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.404.142 -5.494.056
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-352.288 -57.029
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.365 18.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.060.219 -5.455.456
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-477.875 -5.527.329
Alınan Temettü
12 130.480 35.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
347.395 5.491.749
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.608.980 6.040.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.261.585 -548.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 397.853 57.029
Diğer Alacaklar
5 11.464
Finansal Varlıklar
19 7.813.923 6.378.879
TOPLAM VARLIKLAR
8.223.240 6.435.908
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.794 18.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.794 18.429
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.196.446 6.417.479
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.417.479
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.431.572 833.536
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.608.980 6.132.831
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.261.585 -548.888
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.196.446 6.417.479
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 130.480 35.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.147.308 52.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 374.825 831.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 21.438 879
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.674.051 919.915
Yönetim Ücretleri
4.8 -142.915 -58.985
Saklama Ücretleri
8 -9.510 -3.000
Denetim Ücretleri
8 -5.854 -4.716
Kurul Ücretleri
8 -3.577 -634
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4.8 -62.361 -6.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -18.262 -12.203
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-242.479 -86.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.431.572 833.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.431.572 833.536
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.431.572 833.536
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932267
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