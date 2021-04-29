***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-347.395 -5.491.749Net Dönem Karı (Zararı)1.431.572 833.536NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-505.305 -866.809Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -374.825 -831.229Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-130.480 -35.580İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.404.142 -5.494.056Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-352.288 -57.029Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.365 18.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.060.219 -5.455.456FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-477.875 -5.527.329Alınan Temettü12 130.480 35.580FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI347.395 5.491.749Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.608.980 6.040.637Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.261.585 -548.888YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 397.853 57.029Diğer Alacaklar5 11.464Finansal Varlıklar19 7.813.923 6.378.879TOPLAM VARLIKLAR8.223.240 6.435.908YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 26.794 18.429TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.794 18.429TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.196.446 6.417.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.417.479Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.431.572 833.536Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.608.980 6.132.831Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.261.585 -548.888TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8.196.446 6.417.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 130.480 35.580Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.147.308 52.227Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 374.825 831.229Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 21.438 879ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.674.051 919.915Yönetim Ücretleri4.8 -142.915 -58.985Saklama Ücretleri8 -9.510 -3.000Denetim Ücretleri8 -5.854 -4.716Kurul Ücretleri8 -3.577 -634Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4.8 -62.361 -6.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -18.262 -12.203ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-242.479 -86.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.431.572 833.536NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.431.572 833.536DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.431.572 833.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932267BIST