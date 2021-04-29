***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.483.821 -741.733
Net Dönem Karı (Zararı)
18.907.130 6.283.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.238.058 -4.706.312
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -90.484 -33.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.566.487 -4.136.995
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -581.087 -536.018
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.824.464 -2.888.666
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.086.576 45.047
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
149.501 7.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.887.389 -2.941.072
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.155.392 -1.311.050
Alınan Temettü
12 581.087 536.018
Alınan Faiz
90.484 33.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.483.821 741.733
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 50.153.872 11.825.482
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -23.670.051 -11.083.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.150.484 775
Diğer Alacaklar
5 90.597 153.730
Finansal Varlıklar
19 68.472.508 24.018.632
TOPLAM VARLIKLAR
69.713.589 24.173.137
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 29.295 2.766
Diğer Borçlar
5 190.402 67.430
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
219.697 70.196
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.493.892 24.102.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.102.941 17.077.280
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.907.130 6.283.928
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 50.153.872 11.825.482
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -23.670.051 -11.083.749
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.493.892 24.102.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 90.484 33.299
Temettü Gelirleri
12 581.087 536.018
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.987.678 2.172.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.566.487 4.136.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.733 13.428
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.234.469 6.892.303
Yönetim Ücretleri
4.8 -1.115.332 -529.663
Saklama Ücretleri
8 -54.548 -17.675
Denetim Ücretleri
8 -8.043 -6.770
Kurul Ücretleri
8 -17.267 -3.059
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4.8 -124.346 -38.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -7.803 -12.788
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.327.339 -608.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.907.130 6.283.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.907.130 6.283.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.907.130 6.283.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932268
BIST