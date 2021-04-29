***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.483.821 -741.733Net Dönem Karı (Zararı)18.907.130 6.283.928NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.238.058 -4.706.312Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -90.484 -33.299Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.566.487 -4.136.995Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -581.087 -536.018İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-33.824.464 -2.888.666Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.086.576 45.047Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler149.501 7.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.887.389 -2.941.072FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-27.155.392 -1.311.050Alınan Temettü12 581.087 536.018Alınan Faiz90.484 33.299FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.483.821 741.733Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 50.153.872 11.825.482Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -23.670.051 -11.083.749YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 1.150.484 775Diğer Alacaklar5 90.597 153.730Finansal Varlıklar19 68.472.508 24.018.632TOPLAM VARLIKLAR69.713.589 24.173.137YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 29.295 2.766Diğer Borçlar5 190.402 67.430TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)219.697 70.196TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)69.493.892 24.102.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.102.941 17.077.280Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 18.907.130 6.283.928Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 50.153.872 11.825.482Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -23.670.051 -11.083.749TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)69.493.892 24.102.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 90.484 33.299Temettü Gelirleri12 581.087 536.018Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.987.678 2.172.563Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.566.487 4.136.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 8.733 13.428ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.234.469 6.892.303Yönetim Ücretleri4.8 -1.115.332 -529.663Saklama Ücretleri8 -54.548 -17.675Denetim Ücretleri8 -8.043 -6.770Kurul Ücretleri8 -17.267 -3.059Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4.8 -124.346 -38.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -7.803 -12.788ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.327.339 -608.375ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.907.130 6.283.928NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.907.130 6.283.928DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.907.130 6.283.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932268BIST