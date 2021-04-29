***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.466.839 -3.578.253
Net Dönem Karı (Zararı)
11.112.477 348.912
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.947.799 -358.823
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.120.709 -156.216
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.827.090 -202.607
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.752.226 -3.724.558
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.411.055 -647.363
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.356 -3.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.424.527 -3.074.159
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.587.548 -3.734.469
Alınan Temettü
12 1.120.709 156.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.495.601 2.654.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 99.096.176 3.753.023
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -59.600.575 -1.098.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.028.762 -923.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.028.762 -923.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0 923.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.028.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.028.762
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.038.173 695.362
Ters Repo Alacakları
5.21 3.005.885
Diğer Alacaklar
5 62.359
Finansal Varlıklar
19 45.768.706 3.517.089
TOPLAM VARLIKLAR
54.903.885 4.212.451
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 96.728 13.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
96.728 13.372
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.807.157 4.199.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.199.079 1.195.171
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.112.477 348.912
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 99.096.176 3.753.023
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -59.600.575 -1.098.027
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
54.807.157 4.199.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.120.709 156.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.998.832 28.928
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.827.090 202.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 14.395 65
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.961.026 387.816
Yönetim Ücretleri
4.8 -489.278 -15.981
Saklama Ücretleri
8 -46.804 -1.477
Denetim Ücretleri
8 -7.879 -5.734
Kurul Ücretleri
8 -5.396 -189
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4.8 -278.038 -13.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -21.154 -1.794
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-848.549 -38.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.112.477 348.912
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.112.477 348.912
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.112.477 348.912
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932270
BIST