***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.466.839 -3.578.253Net Dönem Karı (Zararı)11.112.477 348.912NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.947.799 -358.823Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.120.709 -156.216Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.827.090 -202.607İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.752.226 -3.724.558Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.411.055 -647.363Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler83.356 -3.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-34.424.527 -3.074.159FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.587.548 -3.734.469Alınan Temettü12 1.120.709 156.216FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.495.601 2.654.996Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 99.096.176 3.753.023Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -59.600.575 -1.098.027YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.028.762 -923.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.028.762 -923.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0 923.257DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.028.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.028.762Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 4.038.173 695.362Ters Repo Alacakları5.21 3.005.885Diğer Alacaklar5 62.359Finansal Varlıklar19 45.768.706 3.517.089TOPLAM VARLIKLAR54.903.885 4.212.451YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 96.728 13.372TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)96.728 13.372TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)54.807.157 4.199.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.199.079 1.195.171Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.112.477 348.912Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 99.096.176 3.753.023Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -59.600.575 -1.098.027TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)54.807.157 4.199.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.120.709 156.216Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.998.832 28.928Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 7.827.090 202.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 14.395 65ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.961.026 387.816Yönetim Ücretleri4.8 -489.278 -15.981Saklama Ücretleri8 -46.804 -1.477Denetim Ücretleri8 -7.879 -5.734Kurul Ücretleri8 -5.396 -189Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4.8 -278.038 -13.729Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -21.154 -1.794ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-848.549 -38.904ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.112.477 348.912NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.112.477 348.912DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.112.477 348.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932270BIST