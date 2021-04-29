***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.164.738 -72.075.588
Net Dönem Karı (Zararı)
9.982.466 18.815.512
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.241.516 -19.918.170
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.070.310 -4.175.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 30.328 431.176
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -7.201.534 -16.173.455
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
44.353.478 -75.148.821
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
44.689.829 -77.403.881
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.137 65.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-319.214 2.189.112
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.094.428 -76.251.479
Alınan Faiz
12 4.070.310 4.175.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.950.921 44.713.578
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 139.877.910 169.372.468
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -173.828.831 -124.658.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.213.817 -27.362.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.213.817 -27.362.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0 27.362.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.213.817
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 13.213.817
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 651.060 12.364.004
Ters Repo Alacakları
5.21 32.062.992 65.039.877
Finansal Varlıklar
19 33.292.412 25.801.992
TOPLAM VARLIKLAR
79.220.281 103.205.873
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 99.793 116.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.793 116.930
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.120.488 103.088.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
103.088.943 39.559.853
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.982.466 18.815.512
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 139.877.910 169.372.468
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -173.828.831 -124.658.890
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.120.488 103.088.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.070.310 4.175.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.201.534 16.173.455
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -30.328 -431.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.13 15 247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.241.531 19.918.417
Yönetim Ücretleri
8 -932.781 -789.371
Saklama Ücretleri
8 -137.607 -108.723
Denetim Ücretleri
8 -16.245 -19.409
Kurul Ücretleri
8 -18.055 -17.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -132.556 -151.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -20.143 -16.602
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.257.387 -1.102.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.984.144 18.815.512
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -1.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.982.466 18.815.512
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.982.466 18.815.512
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932271
BIST