***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.164.738 -72.075.588Net Dönem Karı (Zararı)9.982.466 18.815.512NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.241.516 -19.918.170Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.070.310 -4.175.891Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 30.328 431.176Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -7.201.534 -16.173.455İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER44.353.478 -75.148.821Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler44.689.829 -77.403.881Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.137 65.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-319.214 2.189.112FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR43.094.428 -76.251.479Alınan Faiz12 4.070.310 4.175.891FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.950.921 44.713.578Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 139.877.910 169.372.468Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -173.828.831 -124.658.890YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.213.817 -27.362.010NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.213.817 -27.362.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0 27.362.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 13.213.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 13.213.817Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 651.060 12.364.004Ters Repo Alacakları5.21 32.062.992 65.039.877Finansal Varlıklar19 33.292.412 25.801.992TOPLAM VARLIKLAR79.220.281 103.205.873YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 99.793 116.930TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.793 116.930TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)79.120.488 103.088.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)103.088.943 39.559.853Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.982.466 18.815.512Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 139.877.910 169.372.468Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -173.828.831 -124.658.890TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)79.120.488 103.088.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.070.310 4.175.891Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.201.534 16.173.455Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -30.328 -431.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.13 15 247ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.241.531 19.918.417Yönetim Ücretleri8 -932.781 -789.371Saklama Ücretleri8 -137.607 -108.723Denetim Ücretleri8 -16.245 -19.409Kurul Ücretleri8 -18.055 -17.395Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -132.556 -151.405Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -20.143 -16.602ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.257.387 -1.102.905ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.984.144 18.815.512FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -1.678NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.982.466 18.815.512DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.982.466 18.815.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932271BIST