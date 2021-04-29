***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.233.559 1.212.883
Net Dönem Karı (Zararı)
9.971.754 4.365.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.036.841 -2.107.484
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.670.793 -1.160.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.176.421 -861.800
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-189.627 -85.114
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.028.892 -2.290.661
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.723.680 -5.493.303
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
110.767 -3.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.415.979 3.205.941
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.093.979 -32.801
Alınan Temettü
189.627 85.114
Alınan Faiz
1.670.793 1.160.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.790.098 -7.393.449
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
112.479.887 8.015.550
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-60.689.789 -15.408.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.556.539 -6.180.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)