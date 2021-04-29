***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.233.559 1.212.883Net Dönem Karı (Zararı)9.971.754 4.365.344NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.036.841 -2.107.484Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.670.793 -1.160.570Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.176.421 -861.800Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-189.627 -85.114İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-50.028.892 -2.290.661Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.723.680 -5.493.303Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler110.767 -3.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-40.415.979 3.205.941FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-49.093.979 -32.801Alınan Temettü189.627 85.114Alınan Faiz1.670.793 1.160.570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.790.098 -7.393.449Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit112.479.887 8.015.550Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-60.689.789 -15.408.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.556.539 -6.180.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)