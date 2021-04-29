***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.116.634 -10.509.992Net Dönem Karı (Zararı)-5.984.262 2.912.233NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.629.365 -5.556.433Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -39.457 -69.993Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.668.822 -5.486.440İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER29.432.074 -7.935.785Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-362.728 1.139Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-47.698 -15.056.799İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.842.500 7.119.875FAALİYETL