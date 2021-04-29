***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.295.422 1.574.311Net Dönem Karı (Zararı)16.683.396 14.558.836NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.545.371 -9.303.419Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.436.177 -9.283.476Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -109.194 -19.943İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-148.869.624 -12.964.582Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-136.799.967 -20.248.119Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler145.049 47.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.214.706 7.235.902FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-136.731.599 -7.709.165Alınan Faiz12 4.436.177 9.283.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.428.694 29.777.695Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.562.608.796 1.763.823.678Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.476.180.102 -1.734.045.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.866.728 31.352.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.866.728 31.352.006DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 59.091.775 27.739.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 13.225.047 59.091.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 13.225.047 59.091.775Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 20.942.717 17.423.516Ters Repo Alacakları5 170.333.863 37.053.097Finansal Varlıklar19 14.954.033 2.630.133TOPLAM VARLIKLAR219.455.660 116.198.521YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 259.629 114.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)259.629 114.580TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)219.196.031 116.083.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)116.083.941 71.747.410Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 16.683.396 14.558.836Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.562.608.796 1.763.823.678Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.476.180.102 -1.734.045.983TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)219.196.031 116.083.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.436.177 9.283.476Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 14.367.295 6.113.017Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 109.194 19.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 86.181 475ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.998.847 15.416.911Yönetim Ücretleri4.8 -1.733.904 -710.614Saklama Ücretleri8 -133.371 -48.030Denetim Ücretleri8 -22.691 -14.995Kurul Ücretleri8 -118.190 -21.119Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -284.225 -46.757Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -21.200 -16.560ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.313.581 -858.075ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.685.266 14.558.836FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -1.870NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.683.396 14.558.836DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.683.396 14.558.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932287BIST