***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:46
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.295.422 1.574.311
Net Dönem Karı (Zararı)
16.683.396 14.558.836
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.545.371 -9.303.419
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.436.177 -9.283.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -109.194 -19.943
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-148.869.624 -12.964.582
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-136.799.967 -20.248.119
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
145.049 47.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.214.706 7.235.902
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-136.731.599 -7.709.165
Alınan Faiz
12 4.436.177 9.283.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.428.694 29.777.695
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.562.608.796 1.763.823.678
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.476.180.102 -1.734.045.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.866.728 31.352.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.866.728 31.352.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 59.091.775 27.739.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.225.047 59.091.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 13.225.047 59.091.775
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 20.942.717 17.423.516
Ters Repo Alacakları
5 170.333.863 37.053.097
Finansal Varlıklar
19 14.954.033 2.630.133
TOPLAM VARLIKLAR
219.455.660 116.198.521
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 259.629 114.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
259.629 114.580
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
219.196.031 116.083.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
116.083.941 71.747.410
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.683.396 14.558.836
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.562.608.796 1.763.823.678
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.476.180.102 -1.734.045.983
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
219.196.031 116.083.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.436.177 9.283.476
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.367.295 6.113.017
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 109.194 19.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 86.181 475
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.998.847 15.416.911
Yönetim Ücretleri
4.8 -1.733.904 -710.614
Saklama Ücretleri
8 -133.371 -48.030
Denetim Ücretleri
8 -22.691 -14.995
Kurul Ücretleri
8 -118.190 -21.119
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -284.225 -46.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -21.200 -16.560
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.313.581 -858.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.685.266 14.558.836
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -1.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.683.396 14.558.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.683.396 14.558.836
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932287
BIST