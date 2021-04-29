***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.358.696 2.337.636Net Dönem Karı (Zararı)366.011 1.636.678NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-375.757 -1.105.418Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -542.890 -1.031.528Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 167.133 -73.890İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.825.552 774.848Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-156.200 -188.780Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.990 -978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.985.742 964.606FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.815.806 1.306.108Alınan Faiz12 542.890 1.031.528FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.358.696 -3.947.717Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 8.737.320 25.108.134Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -13.096.016 -29.055.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -1.610.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -1.610.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 368.547 212.347Finansal Varlıklar19 1.779.140 5.932.015TOPLAM VARLIKLAR2.147.687 6.144.362YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.505 16.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.505 16.495TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.135.182 6.127.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.127.867 8.438.906Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 366.011 1.636.678Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 8.737.320 25.108.134Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -13.096.016 -29.055.851TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.135.182 6.127.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 542.890 1.031.528Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 67.839 668.526Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -167.133 73.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.068 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ446.664 1.773.948Yönetim Ücretleri4.8 -57.854 -109.711Saklama Ücretleri8 -5.260 -9.111Denetim Ücretleri8 -5.870 -5.980Kurul Ücretleri8 -3.752 -1.840Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.083Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -7.917 -9.545ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.653 -137.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)366.011 1.636.678NET DÖNEM KARI (ZARARI)366.011 1.636.678DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)366.011 1.636.678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932288BIST