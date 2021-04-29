***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:46
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.358.696 2.337.636
Net Dönem Karı (Zararı)
366.011 1.636.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-375.757 -1.105.418
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -542.890 -1.031.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 167.133 -73.890
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.825.552 774.848
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-156.200 -188.780
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.990 -978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.985.742 964.606
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.815.806 1.306.108
Alınan Faiz
12 542.890 1.031.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.358.696 -3.947.717
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.737.320 25.108.134
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -13.096.016 -29.055.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -1.610.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -1.610.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 368.547 212.347
Finansal Varlıklar
19 1.779.140 5.932.015
TOPLAM VARLIKLAR
2.147.687 6.144.362
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.505 16.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.505 16.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.135.182 6.127.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.127.867 8.438.906
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 366.011 1.636.678
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.737.320 25.108.134
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.096.016 -29.055.851
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.135.182 6.127.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 542.890 1.031.528
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 67.839 668.526
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -167.133 73.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.068 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
446.664 1.773.948
Yönetim Ücretleri
4.8 -57.854 -109.711
Saklama Ücretleri
8 -5.260 -9.111
Denetim Ücretleri
8 -5.870 -5.980
Kurul Ücretleri
8 -3.752 -1.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -7.917 -9.545
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.653 -137.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
366.011 1.636.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
366.011 1.636.678
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
366.011 1.636.678
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932288
BIST