***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.924.766 -12.207.119Net Dönem Karı (Zararı)65.280.089 28.703.952NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-28.942.176 -19.312.791Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -25.710.239 -16.802.541Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -3.231.937 -2.510.250İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-58.494.616 -24.108.530Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.676.391 4.063.616Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler397.999 80.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-54.216.224 -28.252.966FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.156.703 -14.717.369Alınan Temettü12 3.231.937 2.510.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.924.766 12.207.119Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 209.560.477 KİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 4.363.151 155.689Diğer Alacaklar5 468.929Finansal Varlıklar19 169.630.842 89.704.379TOPLAM VARLIKLAR174.462.922 89.860.068YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 200.400Diğer Borçlar5 369.084 171.485TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)569.484 171.485TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.893.438 89.688.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)89.688.583 48.777.512Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 65.280.089 28.703.952Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 209.560.477 31.446.464Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -190.635.711 -19.239.345TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)173.893.438 89.688.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 3.231.937 2.510.250Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 40.255.153 10.956.164Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 25.710.239 16.802.541Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 48.432 72ESAS FAALİYET GELİRLERİ69.245.761 30.269.027Yönetim Ücretleri4.8 -3.109.787 -1.299.909Saklama Ücretleri8 -226.250 -77.351Denetim Ücretleri8 -20.421 -15.691Kurul Ücretleri8 -84.850 -16.411Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri4.8 -516.426 -149.318Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -7.938 -6.395ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.965.672 -1.565.075ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.280.089 28.703.952NET DÖNEM KARI (ZARARI)65.280.089 28.703.952DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)65.280.089 28.703.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932302BIST