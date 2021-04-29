***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:20
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.924.766 -12.207.119
Net Dönem Karı (Zararı)
65.280.089 28.703.952
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.942.176 -19.312.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.710.239 -16.802.541
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -3.231.937 -2.510.250
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-58.494.616 -24.108.530
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.676.391 4.063.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
397.999 80.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.216.224 -28.252.966
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.156.703 -14.717.369
Alınan Temettü
12 3.231.937 2.510.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.924.766 12.207.119
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 209.560.477 KİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.363.151 155.689
Diğer Alacaklar
5 468.929
Finansal Varlıklar
19 169.630.842 89.704.379
TOPLAM VARLIKLAR
174.462.922 89.860.068
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 200.400
Diğer Borçlar
5 369.084 171.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
569.484 171.485
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.893.438 89.688.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.688.583 48.777.512
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 65.280.089 28.703.952
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 209.560.477 31.446.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -190.635.711 -19.239.345
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
173.893.438 89.688.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 3.231.937 2.510.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 40.255.153 10.956.164
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.710.239 16.802.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 48.432 72
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
69.245.761 30.269.027
Yönetim Ücretleri
4.8 -3.109.787 -1.299.909
Saklama Ücretleri
8 -226.250 -77.351
Denetim Ücretleri
8 -20.421 -15.691
Kurul Ücretleri
8 -84.850 -16.411
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4.8 -516.426 -149.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -7.938 -6.395
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.965.672 -1.565.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.280.089 28.703.952
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.280.089 28.703.952
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.280.089 28.703.952
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932302
BIST