***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.800.980 -953.953
Net Dönem Karı (Zararı)
9.558.997 468.766
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.683.912 -437.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -660.573 -34.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.023.339 -403.914
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.354.507 -1.018.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.873.964 -41.337
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.725.871 -2.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.206.414 -975.208
FAALİYETLERDEN ELDE ED
15:161.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:168,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2288
En Düşük
8,1390
15:169,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0068
En Düşük
9,8754
15:16469,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,49
|Açılış
|: 469,69
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:14
|CMBTN
|259,60
|11.089.809
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.317.674
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.481.663
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.240.686
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.637.292
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.245.127
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,22
|731.200.088
|% 1,40
|
|EREGL
|19,10
|472.805.929
|% 0,84
|
|PETKM
|6,65
|465.510.748
|% 1,99
|
|SASA
|36,78
|362.665.091
|% 1,04
|
|AKBNK
|4,90
|308.996.096
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,10
|231.124.906
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|731.200.088
|% 1,40
|
|PETKM
|6,65
|465.510.748
|% 1,99
|
|AKBNK
|4,90
|308.996.096
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,10
|59.066.576
|% 2,80
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2224
|8,2259
|% 0,45
|
|Euro
|9,9792
|9,9858
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4193
|11,4765
|% 0,30
|
|Frank
|8,9969
|9,0511
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% 0,21
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|30,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|31,99
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|15,47
|
|Çeyrek
|748
|765
|7,74
|