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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 15:19



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.800.980 -953.953
Net Dönem Karı (Zararı)
9.558.997 468.766
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.683.912 -437.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -660.573 -34.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.023.339 -403.914
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.354.507 -1.018.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.873.964 -41.337
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.725.871 -2.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.206.414 -975.208
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BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 11.089.809 % 10,00  
KONYA 956,00 31.317.674 % 10,00  
ALCAR 353,30 40.481.663 % 9,99  
BRYAT 367,10 27.240.686 % 9,98  
AYES 19,28 978.388 % 9,98  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 8,2224 8,2259 % 0,45  
Euro 9,9792 9,9858 % 0,37  
Sterlin 11,4193 11,4765 % 0,30  
Frank 8,9969 9,0511 % 0,29  
Riyal 2,1818 2,1928 % 0,21  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Gr. 469 469 -0,14  
Cumhuriyet 3.097 3.144 30,00  
Tam 3.084 3.162 31,99  
Yarım 1.491 1.530 15,47  
Çeyrek 748 765 7,74  
Seans Raporu 15:14
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