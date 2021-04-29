***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.800.980 -953.953Net Dönem Karı (Zararı)9.558.997 468.766NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.683.912 -437.934Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -660.573 -34.020Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.023.339 -403.914İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-62.354.507 -1.018.805Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.873.964 -41.337Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.725.871 -2.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-55.206.414 -975.208FAALİYETLERDEN ELDE ED