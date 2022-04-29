***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.966.986 -61.800.980Net Dönem Karı (Zararı)7.582.010 9.558.997NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.484.897 -9.683.912Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.140.824 -660.573Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 6.625.721 -9.023.339İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER55.727.367 -62.354.507Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6.791.455 -8.873.964Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler80 -55.206.414FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR68.794.274 -62.479.422Alınan Faiz1.172.712 678.442FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.966.986 61.800.980Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit42.218.227 141.878.007Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-112.153.325 -80.059.158Faiz Ödemeleri-31.888 -17.869YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 2.399.272 7.152.362Takas Alacakları5 2.038.365Finansal Varlıklar19 9.932.958 67.188.159TOPLAM VARLIKLAR12.332.230 76.378.886YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları43.531 132.186Diğer Borçlar5 1.604.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.531 1.737.099TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.288.699 74.641.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)74.641.787 3.263.941Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.582.010 9.558.997Katılma Payı İhraç Tutarı (+)42.218.227 141.878.007Katılma Payı İade Tutarı (-)-112.153.325 -80.059.158TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.288.699 74.641.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.172.712 678.442Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 14.359.355 1.305.487Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -6.625.721 9.023.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 272 14ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.906.618 11.007.282Yönetim Ücretleri-850.441 -881.558Saklama Ücretleri-73.422 -77.576Denetim Ücretleri-11.532 -10.960Kurul Ücretleri-12.498 -11.880Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-336.488 -441.495Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.339 -6.947ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.292.720 -1.430.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.613.898 9.576.866FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-31.888 -17.869NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.582.010 9.558.997DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.582.010 9.558.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026070BIST