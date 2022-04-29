***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 21:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.966.986 -61.800.980
Net Dönem Karı (Zararı)
7.582.010 9.558.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.484.897 -9.683.912
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.140.824 -660.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.625.721 -9.023.339
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
55.727.367 -62.354.507
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.791.455 -8.873.964
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
80 -55.206.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
68.794.274 -62.479.422
Alınan Faiz
1.172.712 678.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.966.986 61.800.980
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
42.218.227 141.878.007
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.153.325 -80.059.158
Faiz Ödemeleri
-31.888 -17.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.399.272 7.152.362
Takas Alacakları
5 2.038.365
Finansal Varlıklar
19 9.932.958 67.188.159
TOPLAM VARLIKLAR
12.332.230 76.378.886
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
43.531 132.186
Diğer Borçlar
5 1.604.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.531 1.737.099
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.288.699 74.641.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.641.787 3.263.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.582.010 9.558.997
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
42.218.227 141.878.007
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-112.153.325 -80.059.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.288.699 74.641.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.172.712 678.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.359.355 1.305.487
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.625.721 9.023.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 272 14
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.906.618 11.007.282
Yönetim Ücretleri
-850.441 -881.558
Saklama Ücretleri
-73.422 -77.576
Denetim Ücretleri
-11.532 -10.960
Kurul Ücretleri
-12.498 -11.880
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-336.488 -441.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.339 -6.947
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.292.720 -1.430.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.613.898 9.576.866
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-31.888 -17.869
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.582.010 9.558.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.582.010 9.558.997
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026070
BIST