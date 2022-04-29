***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 21:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.694.604 -18.924.766
Net Dönem Karı (Zararı)
45.600.594 65.280.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.206.601 -28.942.176
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.853.706 -25.710.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.352.895 -3.231.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.052.284 -58.494.616
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.259.774 -4.676.391
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili D FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.341.709 -22.156.703
Alınan Faiz
12 8.352.895 3.231.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.694.604 18.924.766
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
217.975.704 209.560.477
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-246.670.308 -190.635.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.091.854 4.363.151
Diğer Alacaklar
22 468.929
Finansal Varlıklar
19 185.140.236 169.630.842
TOPLAM VARLIKLAR
192.232.090 174.462.922
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.008.031 200.400
Diğer Borçlar
5 424.631 369.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.432.662 569.484
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 190.799.428 173.893.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
173.893.438 89.688.583
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 45.600.594 65.280.089
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 217.975.704 209.560.477
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-246.670.308 -190.635.711
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
190.799.428 173.893.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.352.895 3.231.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 39.484.771 40.255.153
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.853.706 25.710.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.138 48.432
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
49.698.510 69.245.761
Yönetim Ücretleri
8 -3.283.606 -3.109.787
Saklama Ücretleri
8 -238.718 -226.250
Denetim Ücretleri
8 -17.501 -20.421
Kurul Ücretleri
8 -37.050 -84.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -495.699 -516.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.759 -7.938
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.088.333 -3.965.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.610.177 65.280.089
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-9.583
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.600.594 65.280.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.600.594 65.280.089
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026085
BIST