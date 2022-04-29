***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.694.604 -18.924.766Net Dönem Karı (Zararı)45.600.594 65.280.089NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.206.601 -28.942.176Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.853.706 -25.710.239Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.352.895 -3.231.937İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.052.284 -58.494.616Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.259.774 -4.676.391Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili D FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR20.341.709 -22.156.703Alınan Faiz12 8.352.895 3.231.937FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.694.604 18.924.766Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit217.975.704 209.560.477Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-246.670.308 -190.635.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 7.091.854 4.363.151Diğer Alacaklar22 468.929Finansal Varlıklar19 185.140.236 169.630.842TOPLAM VARLIKLAR192.232.090 174.462.922YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.008.031 200.400Diğer Borçlar5 424.631 369.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.432.662 569.484TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 190.799.428 173.893.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)173.893.438 89.688.583Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 45.600.594 65.280.089Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 217.975.704 209.560.477Katılma Payı İade Tutarı (-)-246.670.308 -190.635.711TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)190.799.428 173.893.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.352.895 3.231.937Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 39.484.771 40.255.153Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.853.706 25.710.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.138 48.432ESAS FAALİYET GELİRLERİ49.698.510 69.245.761Yönetim Ücretleri8 -3.283.606 -3.109.787Saklama Ücretleri8 -238.718 -226.250Denetim Ücretleri8 -17.501 -20.421Kurul Ücretleri8 -37.050 -84.850Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -495.699 -516.426Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.759 -7.938ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.088.333 -3.965.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.610.177 65.280.089FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-9.583NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.600.594 65.280.089DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.600.594 65.280.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026085BIST