***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.381.489 27.116.634Net Dönem Karı (Zararı)56.177.014 -5.984.262NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-365.295 3.629.365Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -259.990 -39.457Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -105.305 3.668.822İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.690.220 29.432.074Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.776.846 -362.728Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.846.463 -47.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.759.837 29.842.500FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR51.121.499 27.077.177Alınan Faiz12 259.990 39.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.381.489 -27.116.634Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 119.482.161 40.204.230Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -170.863.650 -67.320.864YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 665.348 435.857Diğer Alacaklar5 1.547.355Finansal Varlıklar19 7.289.471 424.329TOPLAM VARLIKLAR9.502.174 860.186YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 3.829.045Diğer Borçlar5 30.090 12.672TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.859.135 12.672TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.643.039 847.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)847.514 33.948.410Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 56.177.014 -5.984.262Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 119.482.161 40.204.230Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -170.863.650 -67.320.864TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.643.039 847.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 259.990 39.457Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 56.173.334 -2.105.452Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 105.305 -3.668.822Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ56.538.629 -5.734.817Yönetim Ücretleri8 -133.574 -102.661Saklama Ücretleri8 -20.856 -11.811Denetim Ücretleri8 -8.514 -5.321Kurul Ücretleri8 -4.936 -1.027Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -170.416 -108.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -23.117 -19.942ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-361.413 -249.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.177.216 -5.984.262FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-202NET DÖNEM KARI (ZARARI)56.177.014 -5.984.262DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)56.177.014 -5.984.262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026146BIST