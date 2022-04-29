***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 21:41
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.381.489 27.116.634
Net Dönem Karı (Zararı)
56.177.014 -5.984.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-365.295 3.629.365
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -259.990 -39.457
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -105.305 3.668.822
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.690.220 29.432.074
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.776.846 -362.728
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.846.463 -47.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.759.837 29.842.500
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
51.121.499 27.077.177
Alınan Faiz
12 259.990 39.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.381.489 -27.116.634
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 119.482.161 40.204.230
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -170.863.650 -67.320.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 665.348 435.857
Diğer Alacaklar
5 1.547.355
Finansal Varlıklar
19 7.289.471 424.329
TOPLAM VARLIKLAR
9.502.174 860.186
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.829.045
Diğer Borçlar
5 30.090 12.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.859.135 12.672
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.643.039 847.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
847.514 33.948.410
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 56.177.014 -5.984.262
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 119.482.161 40.204.230
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -170.863.650 -67.320.864
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.643.039 847.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 259.990 39.457
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 56.173.334 -2.105.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 105.305 -3.668.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.538.629 -5.734.817
Yönetim Ücretleri
8 -133.574 -102.661
Saklama Ücretleri
8 -20.856 -11.811
Denetim Ücretleri
8 -8.514 -5.321
Kurul Ücretleri
8 -4.936 -1.027
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -170.416 -108.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.117 -19.942
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-361.413 -249.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.177.216 -5.984.262
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-202
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.177.014 -5.984.262
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.177.014 -5.984.262
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026146
BIST