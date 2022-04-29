***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.095.512Net Dönem Karı (Zararı)15.706.326NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.169.453Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -822.345Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.100.359Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.246.749İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-36.454.730Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.308.242Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.317.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.464.194FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.917.857Alınan Faiz12 822.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.095.512Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 77.630.934Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -41.535.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 8.308.242Diğer Alacaklar5 2.201.389Finansal Varlıklar19 44.609.913TOPLAM VARLIKLAR55.119.544YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 3.216.099Diğer Borçlar5 101.607TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.317.706TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 51.801.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 15.706.326Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 77.630.934Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -41.535.422TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.801.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri822.345Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13.246.749Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.100.359Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ16.169.455Yönetim Ücretleri8 -220.444Saklama Ücretleri8 -19.246Denetim Ücretleri8 -6.382Kurul Ücretleri8 -3.252Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -191.278Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -22.527ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-463.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.706.326NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.706.326DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.706.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026171BIST