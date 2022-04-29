***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 21:49
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.095.512
Net Dönem Karı (Zararı)
15.706.326
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.169.453
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -822.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.100.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.246.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.454.730
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.308.242
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.317.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.464.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.917.857
Alınan Faiz
12 822.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.095.512
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 77.630.934
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -41.535.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.308.242
Diğer Alacaklar
5 2.201.389
Finansal Varlıklar
19 44.609.913
TOPLAM VARLIKLAR
55.119.544
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.216.099
Diğer Borçlar
5 101.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.317.706
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 51.801.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.706.326
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 77.630.934
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -41.535.422
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.801.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
822.345
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13.246.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.100.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.169.455
Yönetim Ücretleri
8 -220.444
Saklama Ücretleri
8 -19.246
Denetim Ücretleri
8 -6.382
Kurul Ücretleri
8 -3.252
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -191.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.527
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-463.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.706.326
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.706.326
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.706.326
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026171
BIST