***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 21:49
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.361.393 -7.130.260
Net Dönem Karı (Zararı)
14.334.534 5.197.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.228.714 -5.925.514
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.628.946 -1.287.842
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.294.378 -5.843.707
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
694.610 1.206.035
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.626.627 -7.690.153
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.247.366 -68.071
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-330.298 655.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.204.291 -8.277.862
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.732.447 -8.418.102
Alınan Faiz
12 1.628.946 1.287.842
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.903.720 8.354.276
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 29.743.522 18.553.713
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.647.242 -10.199.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.542.327 1.224.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.542.327 1.224.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.548.958 324.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 6.631 1.548.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.631 1.548.958
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.327.541 80.175
Finansal Varlıklar
19 23.574.821 20.179.344
TOPLAM VARLIKLAR
24.908.993 21.808.477
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 339.335 669.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
339.335 669.633
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 24.569.658 21.138.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.138.844 7.587.003
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.334.534 5.197.565
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 29.743.522 18.553.713
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -40.647.242 -10.199.437
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.569.658 21.138.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.628.946 1.287.842
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -694.610 -1.206.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.294.378 5.843.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.430.876 203.416
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.659.590 6.128.930
Yönetim Ücretleri
8 -204.758 -148.980
Saklama Ücretleri
8 -70.758 -69.712
Denetim Ücretleri
8 -9.560 -7.483
Kurul Ücretleri
8 -6.206 -4.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -33.774 -700.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-325.056 -931.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.334.534 5.197.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.334.534 5.197.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.334.534 5.197.565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026172
BIST