***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.361.393 -7.130.260Net Dönem Karı (Zararı)14.334.534 5.197.565NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.228.714 -5.925.514Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.628.946 -1.287.842Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.294.378 -5.843.707Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler694.610 1.206.035İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.626.627 -7.690.153Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.247.366 -68.071Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-330.298 655.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.204.291 -8.277.862FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.732.447 -8.418.102Alınan Faiz12 1.628.946 1.287.842FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.903.720 8.354.276Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 29.743.522 18.553.713Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -40.647.242 -10.199.437YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.542.327 1.224.016NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.542.327 1.224.016DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.548.958 324.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 6.631 1.548.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 6.631 1.548.958Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.327.541 80.175Finansal Varlıklar19 23.574.821 20.179.344TOPLAM VARLIKLAR24.908.993 21.808.477YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 339.335 669.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)339.335 669.633TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 24.569.658 21.138.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.138.844 7.587.003Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.334.534 5.197.565Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 29.743.522 18.553.713Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -40.647.242 -10.199.437TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.569.658 21.138.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.628.946 1.287.842Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -694.610 -1.206.035Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.294.378 5.843.707Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.430.876 203.416ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.659.590 6.128.930Yönetim Ücretleri8 -204.758 -148.980Saklama Ücretleri8 -70.758 -69.712Denetim Ücretleri8 -9.560 -7.483Kurul Ücretleri8 -6.206 -4.449Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -33.774 -700.741ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-325.056 -931.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.334.534 5.197.565NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.334.534 5.197.565DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.334.534 5.197.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026172BIST