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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 21:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.662.183 -132.295.422
Net Dönem Karı (Zararı)
56.839.965 16.683.396
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.545.205 -4.545.371
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.255.876 -4.436.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.289.329 -109.194
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-129.212.819 -148.869.624
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-64.370.785 -136.799.967
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
161.279 145.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.003.313 -12.214.706
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.918.059 -136.731.599
Alınan Faiz
12 11.255.876 4.436.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.904.534 86.428.694
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.652.423.536 4.562.608.796
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.567.519.002 -4.476.180.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.242.351 -45.866.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.242.351 -45.866.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.225.047 59.091.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.467.398 13.225.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24.467.398 13.225.047
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 105.468.680 20.942.717
Ters Repo Alacakları
5 150.178.685 170.333.863
Finansal Varlıklar
19 81.246.675 14.954.033
TOPLAM VARLIKLAR
361.361.438 219.455.660
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 420.908 259.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
420.908 259.629
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 360.940.530 219.196.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
219.196.031 116.083.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 56.839.965 16.683.396
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.652.423.536 4.562.608.796
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.567.519.002 -4.476.180.102
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
360.940.530 219.196.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.255.876 4.436.177
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 48.634.611 14.367.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.289.329 109.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 90 86.181
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.179.906 18.998.847
Yönetim Ücretleri
8 -3.421.494 -1.733.904
Saklama Ücretleri
8 -243.810 -133.371
Denetim Ücretleri
8 -47.316 -22.691
Kurul Ücretleri
8 -80.558 -118.190
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -520.112 -284.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
AM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.839.965 16.683.396



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026174


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Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,63 22,67 -0,14  
Gümüş Gr. 10,81 10,83 -0,00  
B. Petrol 108 108 0,18  
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