***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.662.183 -132.295.422Net Dönem Karı (Zararı)56.839.965 16.683.396NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.545.205 -4.545.371Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -11.255.876 -4.436.177Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.289.329 -109.194İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-129.212.819 -148.869.624Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-64.370.785 -136.799.967Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler161.279 145.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-65.003.313 -12.214.706FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.918.059 -136.731.599Alınan Faiz12 11.255.876 4.436.177FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.904.534 86.428.694Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 7.652.423.536 4.562.608.796Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -7.567.519.002 -4.476.180.102YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.242.351 -45.866.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.242.351 -45.866.728DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.225.047 59.091.775DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.467.398 13.225.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 24.467.398 13.225.047Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 105.468.680 20.942.717Ters Repo Alacakları5 150.178.685 170.333.863Finansal Varlıklar19 81.246.675 14.954.033TOPLAM VARLIKLAR361.361.438 219.455.660YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 420.908 259.629TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)420.908 259.629TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 360.940.530 219.196.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)219.196.031 116.083.941Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 56.839.965 16.683.396Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 7.652.423.536 4.562.608.796Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -7.567.519.002 -4.476.180.102TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)360.940.530 219.196.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 11.255.876 4.436.177Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 48.634.611 14.367.295Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.289.329 109.194Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 90 86.181ESAS FAALİYET GELİRLERİ61.179.906 18.998.847Yönetim Ücretleri8 -3.421.494 -1.733.904Saklama Ücretleri8 -243.810 -133.371Denetim Ücretleri8 -47.316 -22.691Kurul Ücretleri8 -80.558 -118.190Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -520.112 -284.225Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)56.839.965 16.683.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026174BIST